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嘴上說不買…蘋果新機大陸預售 iPhone 16 Pro Max秒殺

中央社／ 台北16日電
iPhone16全系列於13日晚間8時在大陸開啟預售。（法新社）
iPhone16全系列於13日晚間8時在大陸開啟預售。（法新社）

中國自13日晚間開始預售蘋果新機iPhone 16全系列，中國消費者依舊搶購，其中iPhone 16 Pro Max最搶手，多家電商平台開賣即售罄，天貓連夜追加補貨，一小時內補貨15次。

綜合每日經濟新聞、第一財經等陸媒報導，iPhone16全系列於13日晚間8時開啟預售，中國電商平台為這場預售大戰使出各種招數。

其中天貓此前宣布13日晚開啟iPhone 16預售時表示，天貓Apple Store官方旗艦店將領先其他電商平台7天現貨預售，作為Apple的全球唯一電商平台官方旗艦店家的特殊待遇，與蘋果官網共享庫存、貨量充足，而且能享有與官網同等的售後服務。

不過，實際查看發現，13日當天包括京東、拼多多、抖音等中國電商平台全在同一時間開啟iPhone 16預售。

值得注意的是，報導提到，iPhone 16系列手機開始預售1分鐘內，在官方AppleStore管道不論是App還是網頁，一度被消費者買到當機，都出現卡在「歡迎頁」的情況；「蘋果官網崩了」相關話題也一度衝上微博熱搜。不少中國消費者在微博貼文說，「嘴上說不買，結果比去年難買多了」。

iPhone 16系列開賣前，不少中國消費者表示基於「種種原因」，絕不買iPhone 16，尤其是印度造的iPhone 16。

分析認為，中國電商為iPhone 16新系列預售下足「血本」的背後，顯示「新品」對各平台蘋果銷售的帶動效應仍可觀。餓了麼數據顯示，預售開啟僅10分鐘，蘋果整體銷售額已超過去年9月全月銷售；預售開啟半小時，銷售額已超平時單日銷售額41倍。

京東預售開賣10分鐘成交額則超過去年開賣28小時；天貓官方旗艦店粉絲量從新品發布到預購，3天內增粉達42萬人。

統計顯示，iPhone 16 Pro Max在中國各平台都成「斷貨王」，在天貓官方旗艦店，比起iPhone 16標準版，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max更為搶手，特別是沙漠金版本，首批貨源開賣即秒殺。預售當晚，天貓連夜追加補貨，1小時內多達15次，才能一直維持貨源充足狀態。在Apple中國官方網站，iPhone 16 ProMax送貨時間則延後到10月10至17日。

iPhone 16 天貓 消費者 電商

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