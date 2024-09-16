快訊

日機車大廠YAMAHA社長睡夢中遇襲 遭33歲女兒持菜刀割傷

與中信金收購新光金有關？ 金管會晚間7點召開臨時記者會

罪加一等…高科大教授賣學位、染指女學生 惡行全寫日記裡

才被罰鉅額款項 普華永道會計師事務所將遭香港監管部門調查

中央社／ 台北16日電

普華永道會計師事務所（PwC）涉及恆大集團財務造假案，日前才遭中國官方處以罰款人民幣4.41億元（約新台幣19.8億元），並停業半年。據港媒報導，近期傳出普華永道將繼續面臨來自香港監管部門的調查。

普華永道是全球四大會計事務所之一的PwC中國公司名稱。

據香港經濟日報、香港01報導，香港會計及財務匯報局13日表示，隨著中國財政部對恆大地產審計工作調查的結束，會財局對香港普華永道（香港稱羅兵咸永道）就中國恆大集團審計同步進行的獨立調查，將繼續有序進行。

香港會計及財務匯報局表示，儘管該個別事件的嚴重性及其對集團核數師可能產生的潛在監管影響，香港會計專業仍然具有公信力，並充分具備為資本市場提供高品質審計服務的能力。

普華永道會計師事務所涉入恆大集團財務造假一案，中國證監會與財政部13日做出行政處罰，合計罰款人民幣4.41億元，並停業半年。

報導指出，官方懲罰公布後，普華永道新任中國區負責人哈德遜（Hemione Hudson）13日向員工發內部信表示，「這對所有人來說都是一個極具挑戰性的時期」，但普華永道網絡會持續支持中國公司，並正在進行「切實的投資（tangible investment）」，以確保在中國擁有長期、高品質和可持續的業務。

員工信又提及，未來幾週不會輕鬆，並已制定詳細的補救計劃，並開始為業務未來的成功做好準備。而作為補救措施的一部分，普華永道任命全球風險和監管負責人哈德遜接替了中國地區高級合夥人李丹。

員工信指出，管理層將協助員工「解決與中國監管公告相關的任何問題或疑慮」，而普華永道中國在高品質審計方面有悠久歷史。哈德遜又提到，重點之一是花時間與員工一起尋找進一步發展的方法，包括對員工進行投資。

罰款 財務 香港

延伸閱讀

還債！香港高院批准出售恆大創辦人許家印在港「發跡屋」

陷恒大風波 PwC遭罰款4.41億 撤換中國區主席

罵翻…三隻羊下架「美誠」月餅 直播間關評論功能 市監局要查

女網紅到港騎遊 斜坡失控遭輾斃 小紅書攻略竟有誤

相關新聞

嘴上說不買…蘋果新機大陸預售 iPhone 16 Pro Max秒殺

中國自13日晚間開始預售蘋果新機iPhone 16全系列，中國消費者依舊搶購，其中iPhone 16 Pro Max最搶...

「金九」已過半 大陸樓市一、二手成交持續回落

市調公司「克爾瑞」發布的報告指出，8月中國大陸新房市場延續築底行情，成交絕對量為今年次低，二手房成交走弱。進入傳統 「金...

金價狂漲消費者卻步 中國銀樓面臨生存危機

日前國際金價創歷史新高，使得中國許多消費者卻步，導致中國大部分的銀樓銷售低迷，不少銀樓選擇閉店減少虧損，而金飾品加工領域...

還債！香港高院批准出售恆大創辦人許家印在港「發跡屋」

香港高等法院今天批准出售中國房企恆大集團創辦人許家印在港的一間住房，作為償還債務之用。這間房子被視為許家印的「發跡屋」

可生產8奈米晶片...中自製DUV大突破 將衝破美圍堵

中國工信部公布一項通知顯示，中國已取得技術突破，研發出深紫外光曝光機（DUV），可生產8奈米及以下晶片，目前正在推廣應用...

中電動車急速前進 福特改銷售策略 聚焦小商用車

華爾街日報14日報導，福特汽車執行長法利5月訪問中國，發覺中國車廠在電動車競賽中急速前進，這令他備感焦慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。