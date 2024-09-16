才被罰鉅額款項 普華永道會計師事務所將遭香港監管部門調查

普華永道會計師事務所（PwC）涉及恆大集團財務造假案，日前才遭中國官方處以罰款人民幣4.41億元（約新台幣19.8億元），並停業半年。據港媒報導，近期傳出普華永道將繼續面臨來自香港監管部門的調查。

普華永道是全球四大會計事務所之一的PwC中國公司名稱。

據香港經濟日報、香港01報導，香港會計及財務匯報局13日表示，隨著中國財政部對恆大地產審計工作調查的結束，會財局對香港普華永道（香港稱羅兵咸永道）就中國恆大集團審計同步進行的獨立調查，將繼續有序進行。

香港會計及財務匯報局表示，儘管該個別事件的嚴重性及其對集團核數師可能產生的潛在監管影響，香港會計專業仍然具有公信力，並充分具備為資本市場提供高品質審計服務的能力。

普華永道會計師事務所涉入恆大集團財務造假一案，中國證監會與財政部13日做出行政處罰，合計罰款人民幣4.41億元，並停業半年。

報導指出，官方懲罰公布後，普華永道新任中國區負責人哈德遜（Hemione Hudson）13日向員工發內部信表示，「這對所有人來說都是一個極具挑戰性的時期」，但普華永道網絡會持續支持中國公司，並正在進行「切實的投資（tangible investment）」，以確保在中國擁有長期、高品質和可持續的業務。

員工信又提及，未來幾週不會輕鬆，並已制定詳細的補救計劃，並開始為業務未來的成功做好準備。而作為補救措施的一部分，普華永道任命全球風險和監管負責人哈德遜接替了中國地區高級合夥人李丹。

員工信指出，管理層將協助員工「解決與中國監管公告相關的任何問題或疑慮」，而普華永道中國在高品質審計方面有悠久歷史。哈德遜又提到，重點之一是花時間與員工一起尋找進一步發展的方法，包括對員工進行投資。