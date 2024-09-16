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大陸經濟寒流 專家：可能蔓延新能源車和資產安全

中央社／ 台北16日電

專家表示，中國經濟的陰霾正在蔓延，從幾年前房地產市場崩盤、出口導向型工廠企業倒閉外遷，一直到實體零售服務業凋零，而下一波骨牌效應可能殃及新能源汽車和資產安全。

美國之音中文網15日報導，中國經濟寒冬骨牌效應下，消費者東西少買或不買了，網上購物平台發布的財報顯示，電商巨頭阿里巴巴財報未達到市場預期，京東僅微幅增長，而規模和影響力後來居上超過京東的拼多多財報不及預期，前景看法悲觀，股價大跌，市值蒸發約550億美元。

中國經濟事務專家、美國南卡大學艾肯商學院講座教授謝田預期，下一個打擊得更厲害的很可能是中國的汽車產業。

他說，官方補貼政策推動中國電動車產業的大發展，導致據稱有上百家新能源汽車產業廠商爭先恐後成立投產，但現在看來，即使在補貼情況下，很多廠家也是虧損嚴重，若沒有補貼，可能馬上就撐不下去，而且一直補貼下去，中國政府也受不了，「所以下一步汽車行業的倒閉和兼併是很有可能出現」。

美國馬里蘭州「信息與戰略研究所」經濟學者李恆清則認為，中國整個經濟目前「進入到一個螺旋式下跌的通道」，經濟寒冬效應會越來越明顯，影響層面也會越來越廣，他擔心下一個可能的領域是資產安全。

他說，中國民眾的資產目前主要集中在兩個方面，一是在房產，二是在銀行，而「房價在不斷腰斬...這個泡沫還沒有完全破到底，所以，這一塊，你的資產就沒」。

李恆清說，中國的房地產開發商都與銀行有各種各樣的關係，依靠銀行的貸款發展，許多房地產大亨一度富可敵國，但其實是「債可敵國」。開發商為了商業目的向官員行賄，「一方面把房奴吃慘了，同時把銀行全吃慘了。現在房子降價，都到水線以下，房地產開發商已經把銀行全都拉成負資產」。

他表示，「所以這個時候，就會出現大規模的系統性金融風險，就會爆雷。現在正在爆雷的過程當中。這些銀行一個一個地垮台，會變成連鎖性，越來越快」。

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