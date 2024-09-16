金價狂漲消費者卻步 中國銀樓面臨生存危機

日前國際金價創歷史新高，使得中國許多消費者卻步，導致中國大部分的銀樓銷售低迷，不少銀樓選擇閉店減少虧損，而金飾品加工領域也因下游門市訂單減少而大受影響。

據每日經濟新聞、證券時報等陸媒報導，日前國際金價創歷史新高紀錄，曾於13日盤中漲至每盎司2583.45美元。不過，價格屢創新高的黃金也讓越來越多消費者不敢買單。

據世界黃金協會發布的「2024年二季度中國黃金市場回顧與趨勢分析」報告顯示，今年上半年中國金飾消費比去年下降18%，至270噸。而中國市場第二季對金飾的需求僅為86噸，也較去年同期下降35%。報告指出，金價飆升和經濟增長放緩是上半年阻礙消費者購買金飾的主要因素。

有不少銀樓店主表示，儘管在金飾品加工費上讓步，但真正購買金飾品的顧客依然屈指可數。「一個上午在金店的十幾位顧客當中，至少有80%被高金價嚇到。」

在深圳水貝黃金珠寶集聚區，從事黃金銷售的黃經理表示，最近金價處在高位震盪，大家似乎對金價創新高的消息「免疫」，金飾零售市場的人氣與年初相比降溫不少，最近幾個月的黃金首飾銷量下滑比例在30%至50%

之間。

此外，黃金銷售低迷也使得金飾品加工領域大受影響。深圳一名金飾品加工企業營運總監指出，今年5月開始下游門市銷量日益慘淡，對新款金飾品的採購、備貨意願也持續下降。目前只能接加工型投資金條的訂單，並要求部分員工放假，等訂單恢復再回來上班，勉強維持企業運營開支。

而在企業方面，一些公司零售業績也出現了下滑趨勢。進軍中國市場已久的香港知名珠寶品牌「周大福」日前發布最新財報顯示，4月至6月期間，周大福珠寶在中國市場零售值比去年下跌18.6%，香港、澳門及其他市場的零售值與去年相比則下滑28.8%。

此外，周大福珠寶直營店和加盟店的銷售紛紛也呈現雙位數下滑。據財報顯示，今年上半年，周大福在中國的門店數量減少約180家。

中國珠寶玉石首飾行業協會會長葉志斌表示，在金價持續上漲的情況下，消費者的黃金購買力降至2013年以來的最低點，黃金珠寶消費受抑制，市場需求疲軟，行業發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定性難預料因素增多的時期，須推動行業轉型升級，迎接未來挑戰。