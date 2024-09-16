快訊

民視證實！胡婉玲卸16年副總職務 無預警離職震驚媒體圈

沈慶京聲請具保停押狀子上沒簽名 法院：7日內補正再審查

金價狂漲消費者卻步 中國銀樓面臨生存危機

中央社／ 台北16日電
日前國際金價創歷史新高，使得中國許多消費者卻步。（路透）
日前國際金價創歷史新高，使得中國許多消費者卻步。（路透）

日前國際金價創歷史新高，使得中國許多消費者卻步，導致中國大部分的銀樓銷售低迷，不少銀樓選擇閉店減少虧損，而金飾品加工領域也因下游門市訂單減少而大受影響。

據每日經濟新聞、證券時報等陸媒報導，日前國際金價創歷史新高紀錄，曾於13日盤中漲至每盎司2583.45美元。不過，價格屢創新高的黃金也讓越來越多消費者不敢買單。

據世界黃金協會發布的「2024年二季度中國黃金市場回顧與趨勢分析」報告顯示，今年上半年中國金飾消費比去年下降18%，至270噸。而中國市場第二季對金飾的需求僅為86噸，也較去年同期下降35%。報告指出，金價飆升和經濟增長放緩是上半年阻礙消費者購買金飾的主要因素。

有不少銀樓店主表示，儘管在金飾品加工費上讓步，但真正購買金飾品的顧客依然屈指可數。「一個上午在金店的十幾位顧客當中，至少有80%被高金價嚇到。」

在深圳水貝黃金珠寶集聚區，從事黃金銷售的黃經理表示，最近金價處在高位震盪，大家似乎對金價創新高的消息「免疫」，金飾零售市場的人氣與年初相比降溫不少，最近幾個月的黃金首飾銷量下滑比例在30%至50%

之間。

此外，黃金銷售低迷也使得金飾品加工領域大受影響。深圳一名金飾品加工企業營運總監指出，今年5月開始下游門市銷量日益慘淡，對新款金飾品的採購、備貨意願也持續下降。目前只能接加工型投資金條的訂單，並要求部分員工放假，等訂單恢復再回來上班，勉強維持企業運營開支。

而在企業方面，一些公司零售業績也出現了下滑趨勢。進軍中國市場已久的香港知名珠寶品牌「周大福」日前發布最新財報顯示，4月至6月期間，周大福珠寶在中國市場零售值比去年下跌18.6%，香港、澳門及其他市場的零售值與去年相比則下滑28.8%。

此外，周大福珠寶直營店和加盟店的銷售紛紛也呈現雙位數下滑。據財報顯示，今年上半年，周大福在中國的門店數量減少約180家。

中國珠寶玉石首飾行業協會會長葉志斌表示，在金價持續上漲的情況下，消費者的黃金購買力降至2013年以來的最低點，黃金珠寶消費受抑制，市場需求疲軟，行業發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定性難預料因素增多的時期，須推動行業轉型升級，迎接未來挑戰。

金價 金飾 黃金

延伸閱讀

玉山黃金種子 撒向澎湖

期貨商論壇／黃金期 長線閃亮

悠遊台6黃金線 公館鄉66家業者串聯推3條遊程

Fed降息在即 分析師：金價上看3,000美元

相關新聞

還債！香港高院批准出售恆大創辦人許家印在港「發跡屋」

香港高等法院今天批准出售中國房企恆大集團創辦人許家印在港的一間住房，作為償還債務之用。這間房子被視為許家印的「發跡屋」

金價狂漲消費者卻步 中國銀樓面臨生存危機

日前國際金價創歷史新高，使得中國許多消費者卻步，導致中國大部分的銀樓銷售低迷，不少銀樓選擇閉店減少虧損，而金飾品加工領域...

「金九」已過半 大陸樓市一、二手成交持續回落

市調公司「克爾瑞」發布的報告指出，8月中國大陸新房市場延續築底行情，成交絕對量為今年次低，二手房成交走弱。進入傳統 「金...

可生產8奈米晶片...中自製DUV大突破 將衝破美圍堵

中國工信部公布一項通知顯示，中國已取得技術突破，研發出深紫外光曝光機（DUV），可生產8奈米及以下晶片，目前正在推廣應用...

中電動車急速前進 福特改銷售策略 聚焦小商用車

華爾街日報14日報導，福特汽車執行長法利5月訪問中國，發覺中國車廠在電動車競賽中急速前進，這令他備感焦慮。

陷恒大風波 PwC遭罰款4.41億 撤換中國區主席

全球知名會計師事務所普華永道近來深陷恒大風波，自3月公告恒大地產財務造假至9月13日遭中國監管部門「頂格處罰」後，普華永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。