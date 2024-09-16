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大陸官方對PwC的調查重心 已轉移到香港

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
PwC遭大陸重罰人民幣4.41億元後，將繼續面臨香港監管部門的調查。（法新社）
PwC遭大陸重罰人民幣4.41億元後，將繼續面臨香港監管部門的調查。（法新社）

因涉及中國恒大集團財務造假風波，而遭大陸官方處以鉅額罰款的知名會計師事務所普華永道（PwC），傳出將繼續面臨香港監管部門的調查。

據《香港經濟日報》報導，香港會計及財務彙報局 (ACRC) 13日發表聲明稱，隨著大陸財政部對恒大地產大陸審計工作調查的結束，會財局對香港PwC就中國恒大集團審計同步進行的獨立調查，將繼續有序進行。

大陸證監會今年3月披露，恆大地產在相關債券發行文件中引用虛假數據，涉嫌欺詐發行。大陸財政部和中國證監會上周五對普華永道中國所開出「頂格」罰單，共計罰款人民幣4.41億元，暫停經營業務六個月，並撤銷廣州分所。

恒大集團總部設在中國大陸，但因股票在香港交易，也受到香港監管。會財局指出，恒大地產是中國恒大的主要子公司，大陸財政部最新公告為恒大集團審計相關的跨境執法行動奠定了重要里程碑。

會財局說，儘管這起個別事件的嚴重性及其對集團核數師可能產生的潛在監管影響，香港會計專業仍然具有公信力，並充分具備為資本市場提供高質素審計服務的能力。

彭博社16日分析，如果香港監管機構對PwC進行處罰，最高可處以港幣1,000萬元罰款。

報導引述香港大學商學院教授高平陽說法稱，大陸官方的嚴厲處罰將對香港監管機構帶來壓力。「中國監管機構不只把此事定性為嚴重的審計失誤，也是（PwC）一定程度上恒大的勾結。」

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