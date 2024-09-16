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GDP增長5%目標恐落空 投行紛紛下調中國經濟預測

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
房地產市場持續低迷拖累中國經濟表現，投行紛紛下調今年大陸GDP增長預測。（美聯社）
房地產市場持續低迷拖累中國經濟表現，投行紛紛下調今年大陸GDP增長預測。（美聯社）

大陸投資、消費、外銷「三頭馬車」數據遠傾於預期，多家華爾街大行下調中國大陸經濟增速預測。據彭博社報導，高盛將中國今年經濟增長預測從4.9%下調至4.7%，反映財政刺激滯後，維持中國明年增長預測在4.3%不變。該行認為，中國今年全年5%左右的GDP增長目標落空風險正在上升，因此加碼需求側刺激措施的緊迫性也在增加。

摩根士丹利也調低中國今年經濟增速預測至4.6%，此前預測為4.8%，同時將中國明年增長預測從4.5%下調至4.2%。大摩稱，債務、通縮循環惡化的影響，可能在9至12月份蓋過潛在的寬鬆措施，並預計大陸政策利率將下調20個基點。

花旗則將中國今年經濟增速預測從4.8%下調至4.7%，因8月經濟活動數據遜預期且需求令人擔憂，而需求放緩將愈來愈多地影響供應側，並削弱產出。花旗同時把明年中國經濟增速預測從4.5%下調至4.2%。該行預計，中國經濟在今年第三季和第四季分別按年增長4.5%和4.4%，並預料今年內利率將下調10至20個基點。

大陸國家統計局上周六公布，8月規模以上工業增加值按年增長4.5%，增速為近五個月來最慢，且連續第四個月放緩，社會消費品零售總額升2.1%，今年前八個月固定資產投資更創年內最低增速的3.4%，前述數據全部都遜於市場預期。國統局新聞發言人劉愛華坦言，房地產市場仍在調整，下一步要加大宏觀調控力度，深入挖掘內需潛力。

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