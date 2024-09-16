大陸金融監管又加大力道

繼「限金令」後，陸監管單位將陸續推出和資本市場、上市公司有關新政，包括央企出售金融資產售後出現虧損，可能會受到相應限制措施、鼓勵上市公司併購與就央企市值管理提出新要求等。分析認為監管層盯著金融、高風險與非主業等三關鍵字。

大陸國資委6月3日規定，大陸央企原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構，對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上不予參股和增持，該規定被視為「限金令」。

目前金融資產在央企中占有相當大的比率；尤其是上市央企，其資產80%以上涉及金融領域。

報導引述國資人士說法稱，聚焦央企參股、控股金融機構的監管背後是日趨明顯的金融風險。而大陸優質企業多是上市公司，或是由國資委管理的央企，但這些企業的收入和利潤正在下降，意味經濟面在承壓。想要應對風險，就得從金融先入手，從央企先入手，並讓央企回歸主業。

報導指出，「限金令」推出後，包括中化資本、中國保利在內的數家央企，陸續開始售賣手中的金融機構股權。截至目前，相關央企掛牌出售的金融股權，均屬於「非主業」。