快訊

海軍艦艇荒嚴重 我購美近岸戰鬥艦失敗

逾期未驗車 造成交通事故逐年攀升

大陸金融監管又加大力道

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

繼「限金令」後，陸監管單位將陸續推出和資本市場、上市公司有關新政，包括央企出售金融資產售後出現虧損，可能會受到相應限制措施、鼓勵上市公司併購與就央企市值管理提出新要求等。分析認為監管層盯著金融、高風險與非主業等三關鍵字。

大陸國資委6月3日規定，大陸央企原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構，對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上不予參股和增持，該規定被視為「限金令」。

目前金融資產在央企中占有相當大的比率；尤其是上市央企，其資產80%以上涉及金融領域。

報導引述國資人士說法稱，聚焦央企參股、控股金融機構的監管背後是日趨明顯的金融風險。而大陸優質企業多是上市公司，或是由國資委管理的央企，但這些企業的收入和利潤正在下降，意味經濟面在承壓。想要應對風險，就得從金融先入手，從央企先入手，並讓央企回歸主業。

報導指出，「限金令」推出後，包括中化資本、中國保利在內的數家央企，陸續開始售賣手中的金融機構股權。截至目前，相關央企掛牌出售的金融股權，均屬於「非主業」。

上市公司 資產 金融風險

延伸閱讀

大陸經濟走弱風險增加 央企開始賣金融機構股權

陷恒大假帳風波 普華永道3個月狂失60家客戶

A股掀回購增持熱潮

上市公司8月營收增一成

相關新聞

技術突破 陸成功自製DUV曝光機

中國大陸工業和信息化部（工信部）近日公布一項通知顯示，大陸已取得技術突破，研發出深紫外光曝光機（ＤＵＶ），可生產八奈米及...

i16搶爆 陸電商1小時補貨15次

蘋果iPhone 16系列手機在大陸的電商預售成績單陸續出爐，大陸蘋果用戶依舊搶購，iPhone 16 Pro Max更...

M&G：陸股估值史上最低 英國巨頭看好投資前景

英國投資巨頭M&G宣布推出M&G中國基金，並稱中國股票估值達到歷史最低水平。投資策略上，M&G中國基金的股票池約300檔...

陸首架載人飛艇 將商業運營

根據中國航空工業集團有限公司消息，首架由中國航空工業集團自主研製的載人飛艇「祥雲」AS700於14日正式交付先鋒客戶，並...

陸自製DUV大突破 可生產8奈米晶片...將衝破美國圍堵

大陸工信部公布一項通知顯示，大陸已取得技術突破，研發出深紫外光曝光機（DUV），可生產8奈米及以下晶片，目前正在推廣應用...

陸抗議美加稅電動車

美國貿易代表署（USTR）對華301關稅最終措施公告，對大陸電動車徵收100%、太陽能電池徵收50%等關稅，將從9月27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。