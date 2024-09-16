上海台辦主任發聲 金梅：歡迎台胞到滬創業

上海市台辦新任主任金梅中秋節前拜訪大陸全國台企聯會長李政宏時表示，上海將繼續為廣大在滬台胞、台商發展提供有力支撐，全力營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，完善對接機制，歡迎廣大台胞赴滬就業、創業、置業。

據上海市台辦微信公眾號「滬台通」15日消息，金梅在與李政宏會面時表示，當前上海正在加快建設「五個中心」，作為大陸改革開放的前沿陣地和深度鏈接全球的國際大都市，歡迎廣大台胞來滬就業、創業、置業，滬台兩地產業融合發展，上海經濟社會發展歡迎台胞共同參與、共襄盛舉。

金梅稱，上海將繼續為廣大在滬台胞、台商發展提供有力支撐，全力營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，完善對接機制，傾聽企業需求，提供便利服務，不斷增強政策執行的有效性、清晰性、針對性，支持企業在滬實現更好更大發展。