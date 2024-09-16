M&G：陸股估值史上最低 英國巨頭看好投資前景

英國投資巨頭M&G宣布推出M&G中國基金，並稱中國股票估值達到歷史最低水平。投資策略上，M&G中國基金的股票池約300檔中國股票，重點將放在資產負債表強勁、現金流可持續和估值有吸引力的優質公司。

據了解，該基金將由佩雷特（David Perrett）管理，他同時也是M&G亞太股票投資團隊聯席主管，曾在中國和更廣泛的地區有超過30年的投資經驗。該團隊目前的管理規模為230億美元的資產。

佩雷特稱，「在我們看來，與其經濟規模相比，中國股市的市值目前與其經濟規模不相稱，許多股票的估值水平較低。與此同時，許多中國企業在最近的困難時期表現出了不斷增強的運營韌性，並且越來越專注於通過提高股息和股票回購來實現利潤最大化和提高股東回報。」

M&G中國基金指出其目標為，在任意五年內，提供比MSCI中國全A股指數更高的總回報（包括資本增值和股息收入）。

M&G作為投資規模高達1,290億英鎊的M&G人壽（M&G Life）的代表，該團隊主要投資亞洲和日本股票。2021年，該團隊獲得投資中國股票的授權，目前投資中國資產的規模為11.4億美元。

據近期A股最新估值，東方財富Choice數據顯示，截至13日收盤，東財全A市盈率（台灣稱本益比）為12.35倍，市盈率百分位（PE分位）為8.02%；市淨率（股價淨值比）為1.26倍。

一段時間以來，大陸內外資機構均認為A股底部接近，且估值偏低，大陸機構仍稱當前A股市場無論從整體估值水平，還是從現金分紅回報率看，都已進入到了價值投資區域。

不過A股大盤仍然低迷不振，上證指數13日收盤錄得2704點，陷入2700點保衛戰，呈現跌多漲少的格局，連帶許多投資者信心陷入低迷。