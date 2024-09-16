美國貿易代表署（USTR）對華301關稅最終措施公告，對大陸電動車徵收100%、太陽能電池徵收50%等關稅，將從9月27日起生效。大陸商務部對此表示，美方關稅措施是典型單邊主義、保護主義做法，不僅嚴重破壞國際貿易秩序，也沒有解決自身的貿易逆差和產業競爭力問題。

中方對此強烈不滿，堅決反對。

據大陸商務部14日晚消息，大陸商務部發言人表示，中方已多次向美方就301關稅問題提出嚴正交涉。世界貿易組織早已裁決301關稅違反世貿組織規則，美方不但不糾正，反而進一步提高對中加徵關稅，這是錯上加錯。

該發言人批評，美方301關稅措施是典型的單邊主義、保護主義做法，不僅嚴重破壞國際貿易秩序和全球產業鏈、供應鏈安全穩定，也沒有解決自身的貿易逆差和產業競爭力問題，其成本最終將由美國企業和消費者承擔。中方最新發布的《美國履行世貿組織規則義務情況報告》指出美國是「全球產業鏈供應鏈擾亂者」，再次對美方濫用「301條款」表達嚴重關注。