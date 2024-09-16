快訊

海軍艦艇荒嚴重 我購美近岸戰鬥艦失敗

逾期未驗車 造成交通事故逐年攀升

陸自製DUV大突破 可生產8奈米晶片...將衝破美國圍堵

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸已取得技術突破，研發出深紫外光曝光機（DUV）。圖為艾司摩爾DUV。（路透）
大陸已取得技術突破，研發出深紫外光曝光機（DUV）。圖為艾司摩爾DUV。（路透）

大陸工信部公布一項通知顯示，大陸已取得技術突破，研發出深紫外光曝光機（DUV），可生產8奈米及以下晶片，目前正在推廣應用。

中美近年掀起科技戰，美國積極防止大陸取得先進晶片製造設備，但圍堵的成效不佳，有消息顯示大陸已在相關技術取得重要突破，引起科技圈關注。

大陸工信部官網9日公布「首台（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄（2024年版）」通知，下發地方要求加強產業、財政、金融、科技等國家支持政策的協同。工信部稱，重大技術裝備是國之重器，事關綜合國力和國家安全。「首台（套）重大技術裝備」是指國內實現重大技術突破、擁有智慧財產權、尚未取得明顯市場業績的裝備產品，包括整機設備、核心系統和關鍵零組件等。

這份目錄顯示，在積體電路生產裝備，其中一項是「氟化氬光刻機」（DUV曝光機），核心技術指標為：「晶圓直徑300mm，照明波長248nm，分辨率≦65nm，套刻≦8nm」。

大陸國產DUV概況
大陸國產DUV概況

這也代表，這台大陸國產DUV曝光機可生產8奈米及以下晶片。至於大陸國產DUV曝光機的（製造）良率則未提到。

大陸科技媒體「科學科技說」轉發上述內容稱，大陸自己的DUV曝光機終於來了，雖與晶片製造設備龍頭艾司摩爾（ASML）曝光機存在幾代差距，至少已填補空白，可控可用，期待之後能研發出更先進的極紫外光曝光機（EUV）。

從工信部的消息看，這次突破主要集中在28奈米。這一節點在半導體製造上具有舉足輕重地位，是許多晶片的基礎過程。這項突破的意義不僅在於技術層面的進步，更在於它為大陸帶來策略上的主動權。

這意味著在未來面對外在挑戰時，大陸將能夠更從容地應對並保持自身的獨立性和自主性。

美國本月初才宣布收緊製造先進半導體設備所需機器的出口管制，荷蘭政府隔天跟進，路透報導，ASML的1970i和1980i深紫外光曝光機（DUV）輸出大陸會受到影響，兩款機型大約是ASML所屬DUV產品線的中階位置。有分析指，大陸若實現國產8奈米及以下製程DUV，未來絕大多數晶片製造將不用受制於ASML。

此外，日經中文網上月底報導，日本半導體調查企業TechanaLye社長清水洋治表示，儘管良率上仍存有差異，但是大陸晶片的技術實力，目前僅落後台積電（2330）三年的水準。

他是在比較台積電2021年量產的5奈米「KIRIN 9000」及2024年中芯國際量產的7奈米「KIRIN 9010」後作出這項結論。

清水洋治並在分析華為智慧型手機後稱，到目前為止，美國政府的管制只是略微減慢了中方的技術創新，但卻推動了大陸半導體產業的自主生產。


延伸閱讀

荷蘭政府：ASML 須獲許可 才能維修特定賣給中國設備

ASML 半導體 奈米

延伸閱讀

「速必一」香雷糖足膏 未通過2024年大陸醫保目錄調整專家評審

陸政府負債逾300兆元 負債率56.1%高於台灣同期、遠低於美日

房地產危機持續擴散 大陸大專院校傳頻撤土木建築學系

京東方2028躍OLED一哥

相關新聞

技術突破 陸成功自製DUV曝光機

中國大陸工業和信息化部（工信部）近日公布一項通知顯示，大陸已取得技術突破，研發出深紫外光曝光機（ＤＵＶ），可生產八奈米及...

i16搶爆 陸電商1小時補貨15次

蘋果iPhone 16系列手機在大陸的電商預售成績單陸續出爐，大陸蘋果用戶依舊搶購，iPhone 16 Pro Max更...

M&G：陸股估值史上最低 英國巨頭看好投資前景

英國投資巨頭M&G宣布推出M&G中國基金，並稱中國股票估值達到歷史最低水平。投資策略上，M&G中國基金的股票池約300檔...

陸首架載人飛艇 將商業運營

根據中國航空工業集團有限公司消息，首架由中國航空工業集團自主研製的載人飛艇「祥雲」AS700於14日正式交付先鋒客戶，並...

陸自製DUV大突破 可生產8奈米晶片...將衝破美國圍堵

大陸工信部公布一項通知顯示，大陸已取得技術突破，研發出深紫外光曝光機（DUV），可生產8奈米及以下晶片，目前正在推廣應用...

陸抗議美加稅電動車

美國貿易代表署（USTR）對華301關稅最終措施公告，對大陸電動車徵收100%、太陽能電池徵收50%等關稅，將從9月27...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。