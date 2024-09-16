砸44億 阿里蔡崇信大買自家股

阿里巴巴近期更新上市公司披露訊息顯示，阿里巴巴董事會主席蔡崇信在過去三個月增持股份，累計逾港幣11億元（約新台幣44億元）。分析認為，隨著軟銀減持阿里股票，蔡崇信跟馬雲增持讓其在阿里話語權地位或更穩固。

據聯交所披露，截至8月28日，蔡崇信一共持有2.77億股或1.44%阿里股份，較5月20日時的2.75億股，增加1450.67萬股，以期間平均收市價76.23港元計，累計約11.06億港元。

而持續減持阿里的前大股東軟銀曾以Shiodome Project 17 GK等名義，訂立預付遠期合約，變相減持阿里。

聯交所披露文件顯示，軟銀已將手上23.94億股阿里，佔其手上99.8%持股建立淡倉（做空股票倉位），而軟銀以實益擁有人名義持有的好倉數目仍有379萬股，但以最新港股收市價82.75港元計，總值僅3.13億港元。

此前，美國證監會（SEC）在1月23日的一份文件顯示，蔡崇信在2023年第4季通過其家族投資公司藍池資本購入了約1.51億美元的阿里巴巴美股。另據多家媒體報導，馬雲在同季買入價值5,000萬美元的阿里巴巴港股。當時市場解讀，馬雲與蔡崇信增持意味對阿里前景看好，同時向市場傳遞阿里市值被低估的訊號。

根據阿里過往公告，蔡崇信自阿里巴巴2014年在美股上市以來，陸陸續續有六次減持股票套現，截至2023年7月止，累計減持4829萬股，累計套現75億美元，持股比例從IPO前到3.6%降低到1.4%。

值得注意的是，蔡崇信同時也是菜鳥集團董事長。蔡崇信10日在2024年全球智慧物流峰會上表示，未來物流場景將與AI技術深度結合，而菜鳥作為智慧物流的領軍企業，將在數字物流領域做出更貼近產業的技術研發和應用創新。該峰會上，菜鳥也透露未來三年擬在全球落地1,000個數智化項目。

原本預計要在港IPO的菜鳥在第1季撤回在香港聯交所的IPO申請，以期更好加強與阿里電商業務協同，以及繼續支持菜鳥擴大全球物流網絡投入。

阿里巴巴在10日正式納入港股通，意味著南向資金將可以通過港股通購買阿里巴巴。在納入後首個交易日，阿里成交活躍股合計成交181.77億港元，佔當日港股通成交金額的50.52%。在上榜的成交活躍股中，阿里巴巴-W成交額為86.36億港元，成交金額居首。