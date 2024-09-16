綜合陸媒報導，繼今年5月阿里全球總部和北京總部同時啟用後，不到半年時間，位於上海徐匯濱江的阿里新總部正式啟用。這也意味阿里持續擴大根據地。

阿里此次上海總部總建築面積6.4萬平方公尺，高56.3公尺，地上11層，地下3層，總投資約人民幣20.5億元（約新台幣92億元）。其地理位置處於上海西岸文化走廊的核心區，是上海房價最高的地段之一。

值得注意的是，大陸許多網路巨頭也在上海落子，比如騰訊、網易、華為鯤鵬、小米等大廠，以及商湯科技、聯影醫療等超級獨角獸都匯聚在徐匯濱江區，堪稱星光熠熠。意味大陸科技企業對於新興產業與人才爭奪戰正悄然開啟。

而阿里在上海的業務也將完成聚合，包括旗下淘寶天貓、阿里雲等位於上海的業務在此實現聚合辦公。

阿里巴巴集團副總裁、總務部總裁劉菲表示：「徐匯濱江是我們戰略選擇的重要位置，這裡已形成良好的商業氛圍和人才聚集效應，對我們的人才招募、業務協同以及對外交流都大有裨益。」