大陸房地產危機蔓延 大學關閉建築專業科系
大陸房地產危機持續，影響已擴大至大陸境內大學相關學系。大陸大學近來頻傳關閉土木工程建築類等專業科系消息。
山東大學近日公告擬撤銷土木工程等七個本科專業。而中國石油大學在上月亦通知擬撤銷建築學等九個本科專業。更早之前，北京航空航天大學於今年初也撤銷土木水利碩士專業學位。
香港星島日報報導，近年各大大專院校的土木建築類專業「身價暴跌」。寧夏一位考生今年甚至以稍稍高出大學一批分數線的438分成績，「抄底」登頂土木工程「世界第一」的同濟大學。
財經雜誌指出，大陸大專院校裡土建類等專業遇冷，近年來已不是個別事件。據中國教育在線調查「2023高招調查報告」指，大陸全國大部分大專院校土木專業學系分數都出現明顯下滑。其中，同濟大學在山東的錄取位次下跌400多位次。
值得注意的是，大陸地質大學（北京）在招生總量未變的情況下，錄取考生位置更大幅下降近5,000個位次。四川大學與湖南大學則分別下跌1,069和2,771個位次。
廣州大學宣傳部工作人員曾指，「任何產業的發展都有其周期。近二三年樓市低迷，讓傳統土木工程類專業陷入發展固化和認知偏差的迷局」。
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