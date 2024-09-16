恒大風暴 重創普華永道

全球四大會計事務所之一的普華永道深陷恒大集團財務數據造假風暴，除日前遭大陸財政部和證監會祭出天價罰單，統計近半年來，普華永道更至少被60家公司解約，其中大陸A股上市公司36家，港股上市公司7家，基金公司16家，非上市公司1家。

澎湃新聞指出，普華永道在大陸基金業的解聘風波有愈演愈烈之勢。9月14日，短短一天內，華安、寶盈、匯安、易米和浦銀安盛等五家基金公司與普華永道宣布解約。而在今年8月底和9月初，包括易方達、天弘、華泰柏瑞和南方等基金公司，早已與普華永道進行解約。

有市場人士表示，「此前普華永道的處罰傳聞並未落地，有些基金公司可能在觀望」，但隨著普華永道業務被暫停，接下來包括基金公司在內的改聘動作或也越來越多。

此前，大陸證監會和財政部9月13日發布對普華永道的處罰公告。普華永道被停業半年兼撤銷廣州分所，合計被罰沒人民幣4.41億元。自此，「分手」普華永道的基金公司集中湧現。9月14日，華安基金、寶盈基金、匯安基金、易米基金、浦銀安盛等五家基金公司，集中發布關於旗下基金改聘會計師事務所的公告。

據Wind數據，截至9月14日，大陸全市場共有1.21萬檔基金（只含主代碼），審計機構為普華永道的共有5,089支，占比高達41.92％，仍占基金市場的近半。

除基金公司外，報導提到，大陸上市公司與普華永道解約的情況更為集中。自3月18日至今，至少有43家上市公司與普華永道解約。其中，大陸A股上市公司有36家，港股上市公司有七家。招商局集團在6月變更與普華永道原定的合作。

有些上市公司今年雖持續與普華永道合作，但皆調整了普華永道負責的業務，導致服務費用大幅下降。

公開資料顯示，普華永道在全球各成員機構組成的網路遍及151個國家和地區，擁有超過36.4萬名員工，業務範圍包括在審計、諮詢及稅務領域提供服務。