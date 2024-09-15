中國大陸內需持續偏弱 分析：政策調整有緊迫性

中央社／ 台北15日電

中國國家統計局日前公布的8月份經濟數據顯示，內需持續偏弱，經濟學者指出，全年實現經濟成長率5%左右目標的壓力進一步加大，推出相應調整政策有其緊迫性。

中國的華泰證券研究所今天發布指出，8月經濟活動數據顯示中國國內生產及消費增長動力仍邊際走弱，工業增加值年增速下滑，而出口金額年增速回升，內外需分化走勢繼續加劇。

反映消費的8月社會消費品零售總額年增僅2.1%，增速再度下滑，其中汽車及地產消費仍在較弱區間，手機及家電可能受「以舊換新」政策提振有所改善。

8月社會融資數據主要由政府債和票據融資拉動，而企業和居民貸款年增均低，顯示實體經濟融資需求仍偏弱。

華泰證券研究所指出，內需偏弱的局面加大了政策調整的緊迫性和必要性，若美國聯準會宣布降息，預計9月-10月可能會是中國政策寬鬆的「窗口期」，比如調整存量房貸利率，降低居民還貸現金流負擔等。

廣發證券首席經濟學家郭磊14日發文指出，從近期經濟數據看，「穩增長」的緊迫性上升。

他說，8月經濟數據仍處於「水面以下」，全年實現5%左右目標的壓力進一步加大；8月融資需求偏弱狀況尚未改變，狹義貨幣（M1）餘額年減7.3%，仍在繼續下行；從9月高頻數據來看，地產、消費等經濟走弱領域尚無明確改善信號。

他表示，第3季經濟延續第2季偏弱的趨勢增速，接下來能否有一批新政策是打破目前狀態的關鍵，在降低存款準備率、新增信貸、降息、調整存量房貸利率、一線地產政策、收儲政策等領域都有進一步的空間。

中國政府今年初設定2024年GDP成長率目標為5%左右，根據官方最新統計數據，第1季GDP成長率5.3%、第2季GDP成長率4.7%。郭磊從8月經濟數據推算，8月GDP年增在4.4%至4.5%之間，低於前值。

GDP 實體經濟

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