陸首架載人飛艇 將商業運營

根據中國航空工業集團有限公司消息，首架由中國航空工業集團自主研製的載人飛艇「祥雲」AS700於14日正式交付先鋒客戶，並現場簽署12架購艇訂單，標誌著大陸國產載人飛艇的研製、生產、取證、交付全面貫通，即將開啟商業運營。

中新社報導，當天活動現場，在廣西桂林陽朔，一架祥雲AS700輕盈騰空，經過多個標誌景點後穩穩降落，圓滿完成演示飛行。 AS700載人飛艇最大航程700公里，最大航時10小時，最大設計飛行時速100公里，最大飛行高度3100公尺，一次最多可搭載10人。 據介紹，AS700載人飛艇在產品研製、結構設計、技術攻關等方面，實現了三個首次，即首次實現飛艇主要材料國產化，完善了載人飛艇供應鏈體系；首次突破輕質低成本囊體結構設計，增強了載人飛艇市場競爭力；首次實現飛艇推力矢量同步伺服控制關鍵技術，提升了載人飛艇對起降條件的適應性。

當日，祥雲AS700載人飛艇研製單位中國航空工業集團中國特種飛行器研究所（中國航空工業集團特飛所）向先鋒客戶廣西桂林方舟通用航空有限責任公司移交飛艇交付紀念鑰匙，並與中國康輝旅遊集團有限公司等簽訂購艇訂單。該艇交付後主要應用於低空觀光旅遊領域。中國航空工業集團特飛所有關負責人表示，載人飛艇作為低空經濟裝備的新成員，未來將實現高端化、智能化、綠色化的全譜系發展模式，有望成為低空經濟新增長極。

據悉，後續研製團隊將把低空觀光旅遊作為典型示範場景，打通載人飛艇商業運行的各個環節，延伸應用場景至空中廣告、城市安保、航空勘探、應急救援等多領域，構建低空經濟新業態。