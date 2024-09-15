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大陸經濟走弱風險增加 央企開始賣金融機構股權

中央社／ 台北15日電

有鑑於中國金融風險不斷顯現，在國資委要求下，一些央企已陸續開始賣出手中的金融機構股權。監管層的目的是抑制企業過度金融擴張，並防範金融風險。

經濟觀察報今天報導，中國國務院國有資產監督管理委員會黨委6月的擴大會議決定，各中央企業原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構，對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上不予參股和增持。

業內稱此為「限金令」，包括中化資本、中國保利、鞍鋼集團在內的數家央企，已陸續開始售賣手中的金融機構股權。

報導說，監管層的目的是加強對央企金融業務的監管和風險防範，盯住了「金融」、「高風險」和「非主業」這幾個關鍵。

有國資人士指出，聚焦央企參股、控股金融機構的監管背後，是日趨顯現的金融風險。金融業的發展也關係著中國經濟的穩定。

這名人士說，中國優質的企業多是上市公司，或者是由國資委管理的央企，但這些企業的收入和利潤正在下降，這說明經濟正在承壓。想要應對風險，就得從金融先入手，從央企先入手，並讓央企回歸主業。

央企人士則認為，這也意味著，央企過往靠金融業務「賺快錢」的時代要結束了。

報導指出，當前，金融資產在央企中占有相當大的比例；尤其是上市央企，其資產80%以上涉及金融領域。

報導引述央企人士說，大型企業在發展過程中，為了進一步擴大影響力和控制力，一般都會涉足金融領域。金融行業具有高槓桿、高回報的特點，能夠為企業帶來更多的資金流動性和盈利機會。因此，很多大型企業最終都會形成以金融業務為核心的商業模式。

不過，隨著時間，央企的產融結合開始出現一些問題，金融業務不能很好地服務於產業發展，或是部分央企的金融業務資產負債率較高，增加了企業的財務風險。

有的央企則過於追求金融業務的發展，而忽視了主業的穩定和提升，導致企業資源配置失衡。此外，企業與金融機構之間的相互參股可能會增加內部交易和道德風險。

來自政府的「限金令」，對央企來說其實是「痛苦的抉擇」。一名央企總會計師說，要是真的將這一利潤貢獻的主力軍賣掉，勢必影響年底的央企考核。不過，現在出售金融機構股權，也許還能賣個好價錢；一旦錯過時機，未來可能就賣不出去。

央企當前的首要任務是把風險轉移出去，但如何劃分出有高風險的資產，以及這些可能存在風險的資產會由誰來購買承接，這些都是衍生的問題。

資產 金融風險

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