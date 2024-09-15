陸政府負債逾300兆元 負債率56.1%高於台灣同期、遠低於美日

大陸國務院近日首次向全國人大作出2023年度政府債務管理情況報告，截至2023年底，大陸全國政府法定債務餘額達人民幣70.77兆元（約合新台幣318.5兆元），全國政府法定負債率（政府債務餘額與GDP之比）為56.1%。

大陸2023年底負債率雖高於台灣同期的28.3%，但遠低於美、日等發達國家。根據IMF的數據，截至2023年底，美國和日本的政府債務占GDP比分別為123%、255%。

財達證券副總經理胡恒松表示，目前大陸政府債務率整體處於低位，還有一定的提升空間，因此可充分發揮國債和地方政府債券對經濟的帶動作用。

綜合財新網、觀察者網報導，9月10日，在大陸全國人大常委會上，大陸財政部長藍佛安受國務院委託作「國務院關於2023年度政府債務管理情況」報告。據了解，這是大陸建立健全政府債務管理情況報告制度後，全國人大常委會首次聽取和審議國務院關於政府債務管理情況報告。

根據報告，截至去年底，大陸全國政府法定債務餘額為人民幣70.77兆元，包括國債餘額30.03兆元、地方政府法定債務餘額40.74兆元，顯示地方債規模高於中央債。同時，國債餘額中內債餘額29.7兆元，外債餘額3,346億元。

對於中國大陸下一階段政府債務管理工作，報告提出五大重點：科學確定政府債務規模和結構；深化國債管理改革；加強和完善地方政府債券管理；完善地方政府債務全鏈條、全流程監管；積極配合人大監督相關工作。

第一財經引述中央財經大學教授溫來成看法指出，大陸國務院向全國人大常委會作政府債務管理情況報告，成為一項常態化制度後，各級政府都要向本級人大報告地方政府債務管理情況，如此可加強人大對政府債務的監督，推動債務管理規範化、法制化。