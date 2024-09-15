快訊

不只黃瀞瑩？陳智菡稱也接鍾小平奪命連環叩 通話內容曝光

中秋賞月北東碰運氣！颱風「葡萄桑」估明生成 這天最接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

陸政府負債逾300兆元 負債率56.1%高於台灣同期、遠低於美日

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國務院公布，截至去年底，中國大陸政府法定債務超過人民幣70兆元。（路透）
大陸國務院公布，截至去年底，中國大陸政府法定債務超過人民幣70兆元。（路透）

大陸國務院近日首次向全國人大作出2023年度政府債務管理情況報告，截至2023年底，大陸全國政府法定債務餘額人民幣70.77兆元（約合新台幣318.5兆元），全國政府法定負債率（政府債務餘額與GDP之比）為56.1%。

大陸2023年底負債率雖高於台灣同期的28.3%，但遠低於美、日等發達國家。根據IMF的數據，截至2023年底，美國和日本的政府債務占GDP比分別為123%、255%。

財達證券副總經理胡恒松表示，目前大陸政府債務率整體處於低位，還有一定的提升空間，因此可充分發揮國債和地方政府債券對經濟的帶動作用。

綜合財新網、觀察者網報導，9月10日，在大陸全國人大常委會上，大陸財政部長藍佛安受國務院委託作「國務院關於2023年度政府債務管理情況」報告。據了解，這是大陸建立健全政府債務管理情況報告制度後，全國人大常委會首次聽取和審議國務院關於政府債務管理情況報告。

根據報告，截至去年底，大陸全國政府法定債務餘額為人民幣70.77兆元，包括國債餘額30.03兆元、地方政府法定債務餘額40.74兆元，顯示地方債規模高於中央債。同時，國債餘額中內債餘額29.7兆元，外債餘額3,346億元。

對於中國大陸下一階段政府債務管理工作，報告提出五大重點：科學確定政府債務規模和結構；深化國債管理改革；加強和完善地方政府債券管理；完善地方政府債務全鏈條、全流程監管；積極配合人大監督相關工作。

第一財經引述中央財經大學教授溫來成看法指出，大陸國務院向全國人大常委會作政府債務管理情況報告，成為一項常態化制度後，各級政府都要向本級人大報告地方政府債務管理情況，如此可加強人大對政府債務的監督，推動債務管理規範化、法制化。

人民幣 債務 全國人大 國務院 餘額

延伸閱讀

中國國務院首份政府債務報告 2023年末債務超300兆

房地產危機持續擴散 大陸大專院校傳頻撤土木建築學系

陷恒大假帳風波 普華永道3個月狂失60家客戶

美CIA被控策畫暗殺委內瑞拉總統！國務院證實：1美軍被抓

相關新聞

嘴上說不買！陸人「真香定律」依舊瘋搶iPhone 16 電商1小時補貨15次

蘋果iPhone 16系列手機新機發表時間強碰華為首款三摺機，被指雙方「搶市意圖明顯」。早前曾有消息稱，新機上市後蘋果門...

對台灣事務熟悉 上海市台辦新主任金梅：歡迎台灣民眾赴滬就業、創業、置業

上海市台辦新任主任金梅中秋節前拜訪大陸全國台企聯會長李政宏時表示，上海將繼續為廣大在滬台胞、台商發展提供有力支撐，全力營...

陸政府負債逾300兆元 負債率56.1%高於台灣同期、遠低於美日

大陸國務院近日首次向全國人大作出2023年度政府債務管理情況報告，截至2023年底，大陸全國政府法定債務餘額達人民幣70...

華為「純血」鴻蒙星河版 月底上市 不再相容安卓

華為鴻蒙行業解決方案總經理陳欣欣14日透露，華為完全自主開發的華為「純血」鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）作業...

「祥雲」起飛 中自製載人飛艇交付 商業營運啟動

中國自主研製的載人飛艇「祥雲」AS700昨日正式交付客戶，代表國產載人飛艇的研製、生產、取證、交付全面貫通，即將開啟商業...

中8月工業、零售疲軟 經濟成長黯淡

中國國家統計局14日公布數據顯示，8月工業產出連續4個月放緩，零售銷售降溫速度超過預期，固定資產投資亦連續5個月走低，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。