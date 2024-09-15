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對台灣事務熟悉 上海市台辦新主任金梅：歡迎台灣民眾赴滬就業、創業、置業

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
上海市台辦微信公眾號「滬台通」消息指，上海市台辦新任主任金梅（圖中）在此期間走訪慰問大陸全國台企聯會長李政宏（圖右）。（圖／取自上海市台辦微信公眾號「滬台通」）
上海市台辦微信公眾號「滬台通」消息指，上海市台辦新任主任金梅（圖中）在此期間走訪慰問大陸全國台企聯會長李政宏（圖右）。（圖／取自上海市台辦微信公眾號「滬台通」）

上海市台辦新任主任金梅中秋節前拜訪大陸全國台企聯會長李政宏時表示，上海將繼續為廣大在滬台胞、台商發展提供有力支撐，全力營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，完善對接機制，歡迎廣大台胞赴滬就業、創業、置業。

據上海市台辦微信公眾號「滬台通」15日消息，金梅在與李政宏會面時表示，當前上海正在加快建設「五個中心」，作為大陸改革開放的前沿陣地和深度鏈接全球的國際大都市，歡迎廣大台胞來滬就業、創業、置業，滬台兩地產業融合發展，上海經濟社會發展歡迎台胞共同參與、共襄盛舉。

金梅稱，上海將繼續為廣大在滬台胞、台商發展提供有力支撐，全力營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，完善對接機制，傾聽企業需求，提供便利服務，不斷增強政策執行的有效性、清晰性、針對性，支持企業在滬實現更好更大發展。

金梅還說，李政宏親身見證參與上海改革開放發展的關鍵時刻，見證滬台兩地的合作交流，為滬台兩地經貿合作，產業共融做出了重要貢獻。希望李政宏會長能繼續深耕上海，帶領台商台胞積極推動上海與台灣的經貿交流合作，鼓勵更多台商台胞在全國台企聯的舞合上展現風采，為兩岸關係和平發展、兩岸同胞心靈契合貢獻自己的力量。

李政宏則表示，要和平、要發展、要交流、要合作是廣大台灣同胞的共同心聲，台海和平穩定是台商安身立命的保障。台企聯要秉持民族大義，旗幟鮮明堅持「九二共識」、反對「台獨」，堅定不移推動兩岸關係和平發展。

李政宏指出，要積極引導協助台商台企參與中國式現代化和民族復興進程，紮根大陸實現新發展；要發揮橋梁紐帶作用，強化服務台商台企功能，搭建台灣青年成長平台；要更努力回饋社會，展現台商正能量。

據百度百科訊息，金梅為黑龍江寧安人，現年53歲，是在職研究生、工學學士、經濟學碩士、副教授。曾任上海交通大學團委書記、學生工作指導委員會副秘書長，團市委常委、學校部部長、組織部部長，直屬機關黨委副書記、紀委書記，市學聯秘書長。

微信公眾號「浦東統一戰線」顯示，金梅過去在擔任上海浦東新區委常委、統戰部部長期間，曾分管對台與工商聯相關工作，並多次赴在滬台企考察，對台灣事務熟悉。

上海市台辦前主任鐘曉敏轉任上海市文旅局局長。由於雙城論壇今年輪到在台北舉行，鐘曉敏此前曾在6月率領訪團至台北探路。

上海市台辦主任金梅在與大陸全國台企聯會長李政宏會面時表示，上海將繼續為廣大在滬台胞、台商發展提供有力支撐，全力營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，歡迎台胞赴滬就業、創業、置業。（圖／取自上海市台辦微信公眾號「滬台通」）
上海市台辦主任金梅在與大陸全國台企聯會長李政宏會面時表示，上海將繼續為廣大在滬台胞、台商發展提供有力支撐，全力營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，歡迎台胞赴滬就業、創業、置業。（圖／取自上海市台辦微信公眾號「滬台通」）

上海 九二共識 兩岸關係 台商 台海

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