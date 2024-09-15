嘴上說不買！陸人「真香定律」依舊瘋搶iPhone 16 電商1小時補貨15次

蘋果iPhone 16系列手機新機發表時間強碰華為首款三摺機，被指雙方「搶市意圖明顯」。早前曾有消息稱，新機上市後蘋果門市較華為冷清，但有陸媒指出，iPhone 16系列的電商預售成績單9月14日陸續出爐，顯示大陸蘋果用戶忠誠度仍高「真香定律」依舊，iPhone 16 Pro Max更是該系列「斷貨王」，多平台開賣即罄，天貓還連夜追加補貨，1小時內補貨高達15次。

第一財經指出，iPhone 16全系列於13日晚間8時開啟預售，大陸電商平台為不缺席這場預售大戰使出各種招數。事實上，天貓此前在宣布9月13日晚開啟iPhone 16預售時曾稱，天貓Apple Store官方旗艦店將領先其它電商平台7日現貨預售，作為Apple的全球唯一電商平台官方旗艦店家的特殊待遇，與蘋果官網共享庫存、貨量充足，且能享有與官網同等的售後服務。

然而，實際查看，發現9月13日當天包括京東、拼多多、抖音等大陸電商平台全在同一時間開啟iPhone 16預售。不僅如此，餓了麼、美團等包括京東秒送、淘寶小時達等即時配送玩家也參與此場iPhone 16預售「盛宴」。

值得注意的是，瀟湘晨報提到，iPhone16系列手機開始預售1分鐘內，在官方AppleStore管道不論是App還是網頁，一度被消費者買到當機，都出現卡在「歡迎頁」的情況。「蘋果官網崩了」相關話題也一度衝上微博熱搜。不少大陸消費者在微博上說道，「嘴上說不買，結果比去年難買多了」；「網路上不管怎麼踩那是工作，身體上最實誠，每次都能把官網搶崩」。

另，分析認為，大陸電商為iPhone 16新系列預售下足「血本」的背後，顯示「新品」對各平台蘋果銷售的帶動效應仍可觀。餓了麼數據顯示，預售開啟僅10分鐘，蘋果整體銷售額已超去年9月全月銷售。預售開啟半小時，銷售額已超平日單天銷售額41倍。京東預售開賣10分鐘成交額超過去年28小時。目前，天貓官方旗艦店粉絲量從新品發布到預購，3天內增粉達42萬。

此外，經統計，iPhone 16 Pro Max在大陸各平台均成「斷貨王」。在天貓官方旗艦店上，比起iPhone 16標準版，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max更為搶手，特別是沙漠金版本，首批貨源開賣即秒罄。預售當晚，天貓連夜追加補貨，1小時內多達15次，才能一直維持貨源充足狀態。在Apple中國官方網站，iPhone 16 Pro Max送貨時間則延後到10月10日至10月17日。

同時，餓了麼亦表示，iPhone 16 Pro Max為最熱銷型號，開售後快速售罄，新增配色沙漠金人氣最高。在京東平台，iPhone 16 Pro Max亦為最先出現「缺貨」的型號。