中國電動車推陳出新 租新車增競爭力反成司機壓力

中國推陳出新的電動車車款成了網路預約計程車（網約車）競爭的另一個戰場，為了增加市場競爭力，有些司機每年承租新車款，然而越來越高的租金也令司機們吃不消。

在上海開了6年車的陳威（化名）告訴中央社記者，最近他在考慮換車，想要換高檔一點的車款，主要的原因就是市場競爭太激烈了。

陳威的車是向租車公司承租，從最早一個月租金人民幣4000多元（約新台幣1萬8000元），到今年月租金已經突破6000元。租金不斷調漲但生意卻越來越差，必須要花更多的時間，才能賺取足以支持生活的收入，「如果換租高檔的車，就能夠做專車市場，競爭相對少，客人的素質也好得多」。

然而他也坦言，最大的挑戰也是租金，「之前去問了，要租好點的車，租金還要在比現在至少多上1000多元。」

中國的網路預約計程車以車型與服務內容有不同的分級，有別於普遍常見的「快車」，「專車」的門檻則較高，除了車款有一定的限制，對於司機的服務品質也有一定的要求，此外，不少平台也會限制專車司機的數量，並有淘汰機制。

雖然進入門檻高，然而客單價高、客源穩定，加上乘客的素質較高，因此對於司機而言也有一定的吸引力。

過去曾在私人企業擔任駕駛的老孫，在退休後利用閒暇時間出來跑車。他告訴中央社記者，因為過去的工作經驗，因此當時就只想要跑專車，加上他的車符合專車的需求，索性就用自己的車跑。

不過他也觀察，中國這幾年電動車蓬勃發展，每年都有新車推出，除了平價的車款外，也不乏有高價的車款。因此，「今年10幾萬的車可能可以開專車，但明年有新車的話，可能就會被取代」。

在上海從事汽車租賃業的張小姐告訴中央社，目前向她承租汽車用來跑車的司機不少，「普通的車，每個月租金6500元，一次簽約半年」。

她也提到，公司的車也會每年汰換，有一些配合比較久的司機確實會有換車需求，主要還是希望可以開比較新的車，增加競爭力並多賺一點錢。然而要換比較高檔的新車，自然租金也是比較高，「不是每個人都有那樣的條件，有人問了後，還是決定不換車了」。

像老孫這種用自己的車經營專車市場的司機雖然也大有人在，張小姐觀察，「但能夠買得起比較好的車的人，應該也不會需要靠網約車討生活，至少，網約車只是他們的業外收入而已。」