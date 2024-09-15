房地產危機持續擴散 大陸大專院校傳頻撤土木建築學系

大陸房地產危機持續，影響已擴大至大陸境內大學相關學系。陸媒財經雜誌指，大陸大學近來頻傳「主動下線」土木工程建築類等專業消息。其中，山東大學近日公告擬撤銷土木工程等7個本科專業。而中國石油大學在上月亦通知擬撤銷建築學等9個本科專業。更早之前，北京航空航天大學於今年初也撤銷土木水利碩士專業學位。

據香港星島日報報導，近年各大大專院校的土木建築類專業「身價暴跌」。寧夏一位考生今年甚至以稍稍高出大學一批分數線的438分成績，「抄底」登頂土木工程「世界第一」的同濟大學。

財經雜誌指，大陸大專院校裡土建類等專業遇冷，近年來已不是個別事件。據中國教育在線調查「2023高招調查報告」指，大陸全國大部分大專院校土木專業學系分數都出現明顯下滑。其中，同濟大學在山東的錄取位次下跌400多位次。

值得注意的是，大陸地質大學（北京）在招生總量未變的情況下，錄取考生位置更大幅下降近5,000個位次。四川大學與湖南大學則分別下跌1,069和2,771個位次。

廣州大學宣傳部工作人員曾指，「任何產業的發展都有其周期。近二三年樓市低迷，讓傳統土木工程類專業陷入發展固化和認知偏差的迷局」，一些家長和社會人士土建業需求的專業認知存在誤區，導致社會面和網路宣傳出現許多資訊不對稱的問題。

實際上，大陸房地產業過去一直是土建畢業生的重要就業去向之一，但隨房地產大開發時代落幕，大陸房地產市場和土木產業的壓力愈發凸顯，在如此環境嚴峻、就業困難的客觀環境下，曾經風光無限的土木工程，淪為網友口中的「新天坑」專業榜首。

同時，不少大學生也選擇轉系。消息指出，湖南大學土木工程學院2022年共有98人轉出，無1人轉入；長沙理工大學土木工程學院2023年轉出125人；湘潭大學土木工程學院2024年轉出63人。

人民大學教育發展與公共政策研究中心副主任、教育學院教授胡娟認為，專業冷熱變化是非常自然的現象，社會分工不斷變化，對人才的需求也發生變化。隨勞動力市場飽和，一些專業變冷一些專業又變熱。大學在設置專業時也會存在「有限理性」，而家長、學生更易受眼前市場影響。

而為挽救低迷的招生情形，大陸今年允許文科生報名建築專業。今年大學招生名錄裡，土建專業更大規模消失。在此狀態相對之下，智慧建造、智慧城市工程、工程結構計算機數值分析等「智慧建築」類科系則悄然興起，各式變種名稱不一而足。據稱，目前已有153所大學獲批新增智慧建造科系，而在3年前，該數字僅有70所。