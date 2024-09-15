深陷恒大假帳風波！PwC中國區主席換將

全球知名會計師事務所普華永道近來深陷恒大風波，自3月公告恒大地產財務造假至9月13日遭大陸監管部門「頂格處罰」後，普華永道至少已被60家公司「解約」。對此，普華永道網絡（PwCNetwork）13日就普華永道中國恒大事件發布聲明表示失望，並宣布一系列人事變動，包括普華永道中國區主席、審計業務主管均遭撤換。

據普華永道網絡13日網站消息，李丹辭去普華永道中國區主席一職，普華永道全球風險與監管官何睦妮（Hemione Hudson）已被任命為中國區主席。普華永道中國鑑證業務主管合夥人王笑將擔任更高職務，負責領導普華永道中國的審計及鑑證業務。

事實上，李丹上任普華永道中國區主席僅短短2個月時間。對於李丹的下一步，聲明稱，鑑於先前曾擔任普華永道中國鑑證業務主管，李丹同意辭去普華永道中國區主席一職。他將以普華永道中天首席合夥人的身分繼續支持業務發展。

據悉，李丹是首位領導國際四大專業服務公司在大陸業務的大陸籍人士，在普華永道中國服務超30年，是普華永道在大陸首批招聘培養的本土應屆畢業生一員，於2004年成為合夥人。

從普華永道中國網站可見，何睦妮為全球首席風險與監管官是普華永道全球領導團隊13名成員之一，自2016年進入英國公司管理委員會來，一直領導普華永道英國的鑑證和審計業務，並在該行業擁有超過25年經驗。

另，聲明提到，普華永道中國及其管理委員會在普華永道網絡支持下，採取系列問責行動和補救措施，包括終止對6名合夥人的聘用，並辭退5名直接參與恒大地產審計工作的員工；已採取問責行動，並開始對負責該業務的現任和前任公司領導層進行經濟處罰。

普華永道全球主席康德（Mohamed Kande）稱，普華永道中天恒大地產審計團隊所做的工作遠低於公司的高預期，完全無法接受。這並不代表作為一個網絡的立場，普華永道沒有這樣的空間。在進行徹底調查後，公司確保採取行動追究責任人的責任，並制定全面補救計畫，為未來打造更強大的普華永道中國業務。

康德強調，「中國仍是普華永道網絡的重要組成部分，我對普華永道的合作夥伴和員工充滿信心，我們將共同努力促進與利益相關者的信任。」