陷恒大假帳風波 普華永道3個月狂失60家客戶

全球四大會計事務所之一的普華永道（PwC）深陷恒大集團財務數據造假風暴，除遭大陸財政部和證監會祭出人民幣4.41億元（約合新台幣19.8億元）的天價罰單，自今年3月以來，普華永道更至少被60家公司解約，其中大陸A股上市公司36家，港股上市公司7家，基金公司16家，非上市公司1家。

澎湃新聞指出，普華永道在大陸基金業的解聘風波有愈演愈烈之勢。9月14日，短短一天內，華安、寶盈、匯安、易米和浦銀安盛等5家基金公司與普華永道宣布解約。而在今年8月底和9月初，包括易方達、天弘、華泰柏瑞和南方等基金公司，早已與普華永道進行解約。

有市場人士表示，「此前普華永道的處罰傳聞並未落地，有些基金公司可能在觀望」，但隨著普華永道業務被暫停，接下來包括基金公司在內的改聘動作或也越來越多。

此前，大陸證監會和財政部9月13日發布對普華永道的處罰公告。普華永道被停業半年兼撤銷廣州分所，合計被罰沒人民幣4.41億元。自此，「分手」普華永道的基金公司集中湧現。9月14日，華安基金、寶盈基金、匯安基金、易米基金、浦銀安盛等5家基金公司，集中發布關於旗下基金改聘會計師事務所的公告。

據Wind數據，截至9月14日，大陸全市場共有1.21萬檔基金（只含主代碼），審計機構為普華永道的共有5,089支，占比高達41.92％，仍占基金市場的近半。

除基金公司外，報導提到，大陸上市公司與普華永道解約的情況更為集中。自3月18日至今，至少已有43家上市公司與普華永道解約。其中，大陸A股上市公司有36家，港股上市公司有7家。此外，招商局集團在6月變更與普華永道原定的合作。

此外，雖然有些上市公司今年選擇繼續與普華永道合作，但皆調整了普華永道負責的業務，導致服務費用大幅下降。

公開資料顯示，普華永道在全球各成員機構組成的網路遍及151個國家和地區，擁有超過36.4萬名員工，業務範圍包括在審計、諮詢及稅務領域提供服務。