陸8月工業、零售疲軟 經濟成長悲觀

大陸國家統計局昨天公布數據顯示，八月工業產出連續四個月放緩，零售銷售降溫速度超過預期，固定資產投資亦連續五個月走低，經濟漸失動能，代表實現年成長百分之五目標面臨風險愈來愈大，當局可能採取更積極有力的刺激措施。

官方數據顯示，八月規模以上工業增加值年增百分之四點五，低於七月的百分之五點一；八月社會消費品零售總額年增百分之二點一，增速低於七月的百分之二點七，也低於經濟學家預測的百分之二點五。一至八月固定資產投資年增百分之三點四，增速較前七月放緩零點二個百分點，且連續五個月放緩。

分析指出，受到國內有效需求不足以及局部地區高溫多雨等因素影響，規模以上工業增加值增速連續四個月回落。中國民生銀行首席經濟學家溫彬在研報中指出，八月除了化工行業外，開工率整體偏弱。

彭博分析，工業增加值持續減速表明，即使是大陸經濟中更具韌性的部分也正在失去動力。信心受挫的情況下境內需求難以反彈之際，這種疲軟趨勢進一步使經濟成長前景變得黯淡。

界面新聞分析，整體看，大陸八月經濟延續了第二季以來的放緩態勢，雖然出口增長超預期，但國內有效需求不足的問題仍未有明顯改善，下半年穩增長政策仍需要進一步發力。

東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青指出，當前製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）連續四個月在榮枯線以下，八月建築業ＰＭＩ也降至明顯偏低水準，這顯示在房地產行業持續調整的背景下，經濟下行壓力較大，其中居民消費、民間投資是主要的薄弱環節。

王青認為，著眼於實現全年百分之五左右的經濟增長目標，下一步宏觀政策在擴投資、促消費等穩增長政策方面需要進一步加碼，特別是在外需有放緩趨勢的前景下。

分析師表示，除了降準降息、增發國債等常規選項，大陸監管部門還可能下調存量房貸利率，緩解居民還款壓力，進而刺激消費。隨著專項債發行速度加快以及天氣因素擾動的減弱，基建投資增速也有望止跌回升。

中國社會科學院學部委員余永定在接受「第一財經」專訪時表示，光靠拉動消費很難啟動經濟，政府應該以增加基礎設施投資和公共投資為突破口，創造「擠入效應」帶動各領域企業投資。經濟增速提高，將帶來居民收入增加和收入預期改善，從而提升居民消費需求，緩解通縮壓力。