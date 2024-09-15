京東方2028躍OLED一哥

南韓市調公司DSCC發布，大陸在有機發光二極體（OLED）領域的產能將於2028年超越南韓，成為全球領導者。報告特別指出，京東方在OLED領域的發展迅速，預計將在2028年以26%的市占超越三星顯示，成為全球最大的OLED面板供應商。

韓聯社報導，該機構預計在2023至2028年間，大陸在全球顯示面板產能的占比將從68%增至74%，複合年均增長率（CAGR）達到8%。而日本、南韓、台灣的生產能力將會減少。

在液晶顯示器（LCD）生產能力方面，預計到2028年大陸占有率將達76%。從OLED生產能力來看，大陸從2023年開始到2028年為止，年均增長率將達到8%，比南韓快四倍。

有預測認為，大陸第一大顯示器企業京東方在折疊智慧手機上搭載的曲面OLED生產能力方面，將領先於三星顯示器。DSCC表示：「三星顯示器作為生產移動、信息技術用OLED的A2生產線領先於京東方，但到2028年，京東方將借助8.6代IT用OLED生產線超越三星。」

三星等南韓企業正在集中開拓新產品群，例如平板電腦、筆記型電腦等IT用OLED。

IT用產品等高附加值LCD市場也隨著大陸投資的集中正轉換為OLED。對此，三星顯示器4月表示，到2026年將投資4.1兆韓元（新台幣981億元）生產世界首款8.6代IT用OLED。