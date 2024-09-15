快訊

中央補助無章法 鐵路立體化拖垮地方財政

大陸70城新房價跌幅擴大

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸國家統計局數據顯示，8月70個大中城市商品住宅銷售價格總體降幅擴大。路透根據大陸官方數據推算，8月新建商品住宅的銷售價格跌幅為近九年最大，說明支持性措施未能有效促進房地產行業復甦。

路透計算得出，大陸8月新房價格年減5.3%，為2015年5月以來的最大跌幅，而7月的跌幅為4.9%。從月來看，新房價連續第14個月下跌，8月下跌 0.7%，與7月的跌幅一致。

大陸國家統計局數據顯示，與去年同期相比，8月份，一線城市新建商品住宅銷售價格下降4.2%，降幅與上月相同。其中，北京、廣州和深圳分別下降3.6%、10.1%和8.2%，上海上漲4.9%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下降5.3%和6.2%，降幅比前月分別擴大0.5個和0.4個百分點。

路透指出，大陸房地產市場仍然面臨著負債累累的開發商、未完工的公寓以及買家信心下降的問題。

數據顯示，今年1至8月，大陸全國房地產開發投資人民幣6.93兆元，年減10.2%；房屋新開工面積4億9,465萬平方公尺，年減22.5%；房屋竣工面積3億3,394萬平方公尺，下降23.6%；新建商品房銷售額人民幣5.97兆元，下降23.6%。

售價 房地產

延伸閱讀

大陸實現自製DUV曝光機 可生產8奈米及以下晶片

動機不單純？大陸偷渡客駕橡皮艇林口上岸 今晚移送新北地檢署

LGD廣州液晶工廠交易新進展 創維59億出售10%股份

大陸海警將到北極附近執法 官媒：執法能力與範圍突破

相關新聞

陸8月工業、零售疲軟 經濟成長悲觀

大陸國家統計局昨天公布數據顯示，八月工業產出連續四個月放緩，零售銷售降溫速度超過預期，固定資產投資亦連續五個月走低，經濟...

華為「純血鴻蒙」系統 來了

華為鴻蒙行業解決方案總經理陳欣欣昨（14）日透露，華為完全自主開發的華為「純血」鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT...

陸工業、消費黯淡 經濟失動能…GDP保5難度加大

大陸國家統計局昨（14）日公布數據顯示，8月工業產出連續四個月放緩，零售銷售降溫速度超過預期，固定資產投資亦連續五個月走...

京東方2028躍OLED一哥

南韓市調公司DSCC發布，大陸在有機發光二極體（OLED）領域的產能將於2028年超越南韓，成為全球領導者。報告特別指出...

通用傳洽購寧德電池技術

為避免被美國政府徵收新關稅，外傳美國通用汽車正在與大陸動力電池巨頭寧德時代洽談採用技術授權模式，購買寧德時代的技術，由日...

大陸70城新房價跌幅擴大

大陸國家統計局數據顯示，8月70個大中城市商品住宅銷售價格總體降幅擴大。路透根據大陸官方數據推算，8月新建商品住宅的銷售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。