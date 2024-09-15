大陸70城新房價跌幅擴大

大陸國家統計局數據顯示，8月70個大中城市商品住宅銷售價格總體降幅擴大。路透根據大陸官方數據推算，8月新建商品住宅的銷售價格跌幅為近九年最大，說明支持性措施未能有效促進房地產行業復甦。

路透計算得出，大陸8月新房價格年減5.3%，為2015年5月以來的最大跌幅，而7月的跌幅為4.9%。從月來看，新房價連續第14個月下跌，8月下跌 0.7%，與7月的跌幅一致。

大陸國家統計局數據顯示，與去年同期相比，8月份，一線城市新建商品住宅銷售價格下降4.2%，降幅與上月相同。其中，北京、廣州和深圳分別下降3.6%、10.1%和8.2%，上海上漲4.9%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下降5.3%和6.2%，降幅比前月分別擴大0.5個和0.4個百分點。

路透指出，大陸房地產市場仍然面臨著負債累累的開發商、未完工的公寓以及買家信心下降的問題。

數據顯示，今年1至8月，大陸全國房地產開發投資人民幣6.93兆元，年減10.2%；房屋新開工面積4億9,465萬平方公尺，年減22.5%；房屋竣工面積3億3,394萬平方公尺，下降23.6%；新建商品房銷售額人民幣5.97兆元，下降23.6%。