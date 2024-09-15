通用傳洽購寧德電池技術

為避免被美國政府徵收新關稅，外傳美國通用汽車正在與大陸動力電池巨頭寧德時代洽談採用技術授權模式，購買寧德時代的技術，由日本消費電子產品零部件製造商TDK出資並營運工廠，新廠預計將設立在美國南部，或將創造超過1,000個就業崗位。

路透引述消息人士指出，有關協議可以讓通用汽車生產低成本電池，並於新建的美國工廠內進行組裝，以避免被美國徵收新的關稅，有關談判仍在進行中，預期不會即時達成最終協議。

彭博報導，知情人士還說，談判仍在進行之中，且相關交易有可能因11月美國總統大選的結果破裂或生變。

知情人士透露，根據交易條款，TDK將從全球最大的電動汽車電池製造商寧德時代獲取技術許可來生產磷酸鐵鋰（LFP）電池。這一安排將類似寧德時代和福特汽車及特斯拉的合作模式。一位知情人士稱，通用汽車不打算入股該合資公司。

這樣的技術授權安排可能有助於避免被美國議員和拜登政府盯上，因為他們擔心與大陸在包括電動汽車電池在內的關鍵戰略技術上的合作。

上個月，來自佛羅里達的參議員盧比奧（ Marco Rubio）和代表密西根的共和黨眾議員穆羅爾（John Moolenaar），要求五角大廈將寧德時代列入與大陸軍方合作的企業黑名單。

通用汽車在一份聲明中表示，「我們的電動車戰略專注於設計能夠繼續降低成本、提高性能和本土化生產的產品。電池技術是該戰略的關鍵推動因素。」

知情人士表示，根據供應合約的條款，通用汽車和其他汽車製造商，可以在長期合約期限內，以固定價格從TDK工廠購買磷酸鐵鋰（LFP）電池。

這種結構將使汽車製造商免受近年來電池價格劇烈波動的影響。在電動車需求放緩且美國採用速度看起來更加不確定之際，這也將使他們免於預先投資數十億美元。

知情人士表示，由於汽車製造商會購買電池而不是製造電池，如果電池使用不符合「降低通膨法案」的零部件，TDK 將承擔任何經濟處罰的費用，該法案目的在將大陸從美國電動汽車供應鏈中剝離出來。