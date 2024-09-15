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華為「純血鴻蒙」系統 來了

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為完全自主開發的華為「純血」鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）作業系統，將於9月底推出正式版本。（新華社）
華為完全自主開發的華為「純血」鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）作業系統，將於9月底推出正式版本。（新華社）

華為鴻蒙行業解決方案總經理陳欣欣昨（14）日透露，華為完全自主開發的華為「純血」鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）作業系統，將於9月底推出正式版本，這一版本是完全獨立開發、獨立自主的，而且是不相容安卓系統。

鈦媒體報導，陳欣欣在2024年中國國際服務貿易交易會（簡稱「服貿會」）一場論壇上表示，截至目前，HarmonyOS作業系統自發布以來歷經四代，目前鴻蒙生態設備已經超九億台，開發者數量達到254萬，應用開發服務月調用次數達到827億次。

同時，鴻蒙還發起了「耀星計畫」，將投入超過人民幣70億元（約新台幣315億元），持續激勵鴻蒙原生應用、技術服務、SDK等創新，打造鴻蒙生態體系。

華為鴻蒙HarmonyOS系統是面向萬物互聯的全場景分散式作業系統，支持手機、平板、智慧穿戴、智慧螢幕等多種終端設備運行，提供應用開發、設備開發的一站式服務的平台，於2019年8月發布第一個版本。

今年鴻蒙年度開發者大會HDC 2024上，華為發布鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT），並面向開發者啟動Beta（測試），華為Mate 60系列、Mate X5、MatePad Pro 13.2英寸等多款設備即日開啟升級。

同時，華為還宣布鴻蒙原生應用已經進入全面衝刺階段，5,000多個常用應用已經全部啟動開發，其中超過1,500個應用已完成上架。

華為稱，鴻蒙星河版不依賴傳統的Unix內核和Linux內核，而是依靠自主的鴻蒙內核，這是一款真正獨立於安卓和iOS的鴻蒙作業系統。華為指出，鴻蒙星河版可實現整機性能提升30%，目標是每年再提升20%。

此外，鴻蒙星河版也將會進一步加入一系列AI功能，包括AI聲音修復、AIGC智慧頭像、AI協助工具等。華為鴻蒙HarmonyOS系統是目前大陸唯一一個獨立於iOS、安卓的智慧手機系統。

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