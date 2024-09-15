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陸工業、消費黯淡 經濟失動能…GDP保5難度加大

經濟日報／ 記者林宸誼陳湘瑾／綜合報導
大陸經濟在8月失去動能，代表實現年成長5%目標面臨的風險越來越大。（新華社）
大陸經濟在8月失去動能，代表實現年成長5%目標面臨的風險越來越大。（新華社）

大陸國家統計局昨（14）日公布數據顯示，8月工業產出連續四個月放緩，零售銷售降溫速度超過預期，固定資產投資亦連續五個月走低，經濟漸失動能，代表實現年成長5%目標面臨風險越來越大，當局可能採取更積極有力的刺激措施。

官方數據顯示，8月規模以上工業增加值年增4.5%，低於7月的5.1%；8月社會消費品零售總額年增2.1%，增速低於7月的2.7%，也低於經濟學家預測的2.5%。1-8月固定資產投資年增3.4%，增速較前七月放緩0.2個百分點，且連續五個月放緩。

大陸工業、消費以及投資數據
大陸工業、消費以及投資數據

分析指出，受到國內有效需求不足以及局部地區高溫多雨等因素影響，規模以上工業增加值增速連續四個月回落。民生銀行首席經濟學家溫彬在研報中指出，8月除了化工行業外，開工率整體偏弱。

彭博分析，工業增加值持續減速表明，即使是大陸經濟中更具韌性的部分也正在失去動力。信心受挫的情況下境內需求難以反彈之際，這種疲軟趨勢進一步使經濟成長前景變得黯淡。

界面新聞分析，整體來看，大陸8月經濟延續第2季以來的放緩態勢，雖然出口增長超預期，但國內有效需求不足問題仍未有明顯改善，下半年穩增長政策仍需要進一步發力。

東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青指出，當前製造業採購經理人指數（PMI）連續四個月在榮枯線以下，8月建築業PMI也降至明顯偏低水準，這顯示在房地產行業持續調整的背景下，經濟下行壓力較大，其中居民消費、民間投資是主要的薄弱環節。

王青認為，著眼於實現全年5%左右的經濟增長目標，下一步宏觀政策在擴投資、促消費等穩增長政策方面需要進一步加碼，特別是在外需有放緩趨勢的前景下。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，8月數據基本上排除了2024年實現5%官方成長目標的可能性，除非最高領導層願意推出「火箭式」刺激計畫。

分析師表示，除了降準降息、增發國債等常規選項，大陸監管部門還可能下調存量房貸利率，緩解居民還款壓力，進而刺激消費。

壓力 資產

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