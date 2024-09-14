LGD廣州液晶工廠交易新進展 創維59億出售10%股份

LG Display（簡稱LGD）廣州液晶工廠的出售進度有新動態，創維集團公告，全資子公司深圳創維-RGB，與樂金顯示（廣州）有限公司達成協議，出售所持有的目標公司10%股權，交易總價為人民幣13億元（新台幣59億元）。

此次出售的目標公司為樂金顯示（中國）有限公司，也就是LGD位於廣州的8.5代液晶面板工廠，主業為TFT-LCD平板顯示器及相關電子元件的生產與銷售。

先前該工廠的股權機構為，LGD持有70%股權，廣州高新區科技控股集團持有20%股權，深圳創維持有10%股權。

如今隨著本次出售完成，創維將徹底退出公司股東行列，不再持有任何股權，股權架構將變成LGD持股80%，廣州高新區持股20%。

財務影響方面，創維表示，由於目標公司10%的股權在創維的財務報表中被歸類為「按公允價值計入其他全面收入的股權工具」，因此不會產生任何損益。

21世紀經濟報導，創維為何此時出售股權？在業內看來，樂金顯示（廣州）有限公司收購創維持有的10%股權，是為後續LGD轉讓廣州液晶面板工廠做準備。

1個月前，TCL科技和LGD同時發布公告稱，TCL科技旗下TCL華星被確定為LGD廣州第8.5代LCD工廠股權競買的優先競買方。

而TCL華星擬收購的資產標的為樂金顯示（中國）有限公司70%股權，和樂金顯示（廣州）有限公司100%股權，分別是8.5代液晶面板（LCD）廠和配套的模組廠。

而TCL和創維又是同行，當時股權問題也就是討論的焦點之一，現在看來，LGD也在加快整合速度來推進交易。

另一方面，對於創維而言獲得了一筆流動資金。創維在公告中表示，此次完全撤資是優化投資資產組合的一部分，並且能提高集團的流動性並為其他業務運作提供資金，出售所得將用於創維集團的業務營運等。