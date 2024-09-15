大陸LPR利率可望不變

中國人民銀行（大陸央行）將於本周五（20日）公布9月貸款市場報價利率（LPR）。對此，有分析預測，9月LPR目前應將維持不變，但今年內仍有下調空間。

人行此前公布的8月LPR均維持不變，1年期LPR為3.35%，5年期以上LPR為3.85%。

LPR是由大陸20家報價行每月根據對最優質貸款客戶貸款利率，按市場化原則報價，經大陸全國銀行間同業拆借中心算術平均得出報價利率。

對於LPR走勢，民生銀行首席經濟學家溫彬稱，在貨幣政策寬鬆空間加大、利率中樞整體下移、市場有效需求有待提升的大背景下，金融機構自主定價的貸款利率未來仍將處於下行通道。然而，銀行存款利率持續下調的動能或有所減弱，進而使商業銀行利差承壓。綜合來看，LPR報價短期內繼續下調空間受限。

不過，溫彬稱，在促內需及提升報價品質等多重考量下，年內LPR報價仍存下調可能。大陸當前經濟基本面出現放緩跡象，但後續修復效果若不及預期，仍需透過調降政策利率及LPR報價來降低實體融資成本，促進內需修復。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，從目前大陸資金需求相對供給偏弱看，LPR利率有一定調降壓力。未來調降根本決定因素在於宏觀經濟、物價與房地產復甦節奏是否理想。

此外，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾近日稱，今年來1年期和5年期以上貸款市場報價利率分別累計下調0.1和0.35個百分點，帶動平均貸款利率持續下行。但受銀行存款向資管產品分流的速度、銀行淨利差收窄的幅度等因素影響，存貸款利率進一步下行還面臨一定的約束。