快訊

獨／開播16年節目收攤驚動吳宗憲 庹宗康吐真心話

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸1至8月外商直接投資2.6兆元 年減幅擴大至31.5％

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸1-8月外商直接投資年減幅擴大至31.5％。圖／中新社
大陸1-8月外商直接投資年減幅擴大至31.5％。圖／中新社

大陸商務部14日公布數據顯示，今年1至8月新設立外商投資企業36,968家，年增11.5％；實際使用外資（外商直接投資FDI）金額人民幣5,801.9億元（約新台幣2.61兆元），年減31.5％，這比１至7月期間跌幅29.6％還大。

大陸商務部指出，從行業看，製造業實際使用外資人民幣1,641億元，服務業實際使用外資人民幣4,022.2億元。

其中，高技術製造業實際使用外資人民幣721.4億元，占全國實際使用外資的12.4％，較去年同期提高1.9個百分點。

醫療儀器設備及儀器儀表製造業、專業技術服務業、電腦及辦公設備製造業實際使用外資分別增長77.8％、43.4％和33.9％。

從來源地看，新加坡、德國實際對華投資（含透過自由港投資數據）分別增長11.6％、5.4％。

人民幣 外資 大陸商務部

延伸閱讀

大陸與馬爾地夫簽諒解備忘錄 同意加強貿易與投資

8月工業增加值和零售數據令人失望 大陸經濟成長目標面臨風險

想赴陸讀碩士！清大資工生憂「反效果」 過來人揭真相：會扣分

陸今年1到8月全國房地產開發投資年減10.2%

相關新聞

中小商家新藍海...小紅書「1計畫」正式啟動 GMV年增436%

小紅書13日首次面向中小商家舉辦成長品牌大會。數據顯示，2024年上半年，在小紅書經營的中小商家數年增379%、中小商家...

貿易爭端多 陸商務部：對「這3國」進口鹵化丁基橡膠進行反傾銷調查

大陸商務部9日府宣布對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查，大陸商務部貿易救濟局14日又發布公告，對原產於加拿大、...

大陸1至8月外商直接投資2.6兆元 年減幅擴大至31.5％

大陸商務部14日公布數據顯示，今年1至8月新設立外商投資企業36,968家，年增11.5％；實際使用外資（外商直接投資F...

8月工業增加值和零售數據令人失望 大陸經濟成長目標面臨風險

由於工業增加值和社會消費品零售總額降溫速度超過預期，大陸經濟在8月失去動能，代表實現大陸政府年度成長目標5%面臨的風險越...

刺激有效需求 陸學者：應大幅提高基礎設施投資增速

大陸當前投資和消費增速下降，中國社會科學院學部委員余永定在接受《第一財經》專訪時表示，鑒於2024年上半年消費增速明顯低...

中國進口低價商品 免稅額大幅限縮 網購恐漲

拜登政府13日宣布，將對中國進口低價商品免稅優惠做出大幅限縮；紐約時報分析，拜登政府提議新措施主要打擊對象是流行時尚購物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。