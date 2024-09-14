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大陸1至8月外商直接投資2.6兆元 年減幅擴大至31.5％
大陸商務部14日公布數據顯示，今年1至8月新設立外商投資企業36,968家，年增11.5％；實際使用外資（外商直接投資FDI）金額人民幣5,801.9億元（約新台幣2.61兆元），年減31.5％，這比１至7月期間跌幅29.6％還大。
大陸商務部指出，從行業看，製造業實際使用外資人民幣1,641億元，服務業實際使用外資人民幣4,022.2億元。
其中，高技術製造業實際使用外資人民幣721.4億元，占全國實際使用外資的12.4％，較去年同期提高1.9個百分點。
醫療儀器設備及儀器儀表製造業、專業技術服務業、電腦及辦公設備製造業實際使用外資分別增長77.8％、43.4％和33.9％。
從來源地看，新加坡、德國實際對華投資（含透過自由港投資數據）分別增長11.6％、5.4％。
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