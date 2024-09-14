8月工業增加值和零售數據令人失望 大陸經濟成長目標面臨風險

由於工業增加值和社會消費品零售總額降溫速度超過預期，大陸經濟在8月失去動能，代表實現大陸政府年度成長目標5%面臨的風險越來越大。

大陸國家統計局14日公布，工業增加值年增4.5%，低於7月5.1%的增幅，也低於預期中值4.7%。這是工業增加值連續第四個月成長放緩，為2021年9月以來放緩時間最長的一次。

社會消費品零售總額成長2.1%，增速低於前一個月的2.7%，也低於經濟學家預測的2.5%。

彭博分析，工業增加值持續減速表明，即使是大陸經濟中更具韌性的部分，也正在失去動力。信心受挫的情況下境內需求難以反彈之際，這種疲軟趨勢進一步使經濟成長前景變得黯淡。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆指出，8月數據基本上排除了2024年實現5%官方成長目標的可能性，除非最高領導層願意推出火箭式刺激計畫。

這些數據進一步證明大陸這個世界第二大經濟體正在失去動能，促使摩根大通等銀行分析師降低預期。大多數全球大行目前預計大陸經濟今年增速將低於5%。

瑞穗13日將大陸2024年GDP成長預測從4.8%下調至4.7%，引用的理由是大陸官員政策執行不力。在大陸經濟增速降至五個季度以來最低水平之後，經濟學家們呼籲大陸政府公布更多刺激措施。

大陸國家統計局在聲明中稱，將以改革為動力促進穩成長、調結構、防風險，著力推動高質量發展，加快落實各項改革任務和政策舉措，鞏固經濟持續回升向好基礎。

國家統計局稱，也要看到，當前外部環境變化帶來的不利影響增多，境內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨諸多困難挑戰。

大陸國家主席習近平12日強調，各地區各部門要認真貫徹落實黨中央關於經濟工作的部署和各項重大舉措，抓好三季度末和四季度經濟工作，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

次日，在信貸數據顯示私營行業仍然信心低迷後，大陸央行暗示將加大力度對抗通縮，同時準備採取更多措施來刺激經濟。

國家統計局數據顯示，1到8月固定資產投資年增3.4%，增速低於1到7月的3.6%。房地產開發投資繼續萎縮，當期下降10.2%。