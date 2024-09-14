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中小商家新藍海...小紅書「1計畫」正式啟動 GMV年增436%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
小紅書13日首次面向中小商家舉辦成長品牌大會。圖／取自新民晚報
小紅書13日首次面向中小商家舉辦成長品牌大會。圖／取自新民晚報

小紅書13日首次面向中小商家舉辦成長品牌大會。數據顯示，2024年上半年，在小紅書經營的中小商家數年增379%、中小商家GMV（網站成交金額）年增436%。小紅書並宣布中小商家生長計劃正式啟動。

根據新民晚報報導，小紅書CMO之恆表示，小紅書憑藉流量紅利、人群優勢及行銷解決方案，成為吸引中小商家的新藍海。今年上半年，多元行業大量加入小紅書，並在經營數據方面獲得不錯增長成績。小紅書商業生態客戶業務總經理納什表示，小紅書是一個「人感」特別強烈的地方，使用者習慣在搜尋後直接在站內交易。

過去一年，在小紅書電商月銷人民幣500萬元及以上的商家增長達3.5倍，小紅書購買使用者數增長4.3倍。過去一年半，買手（指有著獨特品味的選物賣家）規模達到6.7倍，買手直播間下單使用者數達9.8倍，與買手合作的品牌數量也達5.2倍。

納什介紹，今年上半年，有139個細分類目加入小紅書，包括服飾、耳機、香氛等。在生活服務行業，親子旅遊等多個品牌也實現千萬營收。

小紅書並宣布中小商家生長計劃正式啟動，該計劃將從入駐綠色通道、交易政策扶持、商家賦能支持、連結資源、交易孵化與傳播破圈等六大維度，為中小商家提供全方位扶持。

小紅書在今年調整經營策略。2023年10月，小紅書首次提出「買手時代已來」，並表示直播是構建電商閉環的關鍵一步。今年618大促期間，小紅書直播間的訂單量年增5.4倍。小紅書COO柯南曾表示，「小紅書買手、主理人等個體已經成為小紅書電商的關鍵角色」，這也點明小紅書電商以「人」為核心的底層邏輯，買手是小紅書第一批也是重點扶持的電商角色。

使用者 小紅書 電商

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