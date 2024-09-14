陸8月CPI上升0.6% 陸統計局：下階段有望溫和回升

大陸國家統計局9日公布，8月全國居民消費價格（CPI，消費者物價指數）年增0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，月增0.4%。大陸國家統計局新聞發言人劉愛華14日在新聞發布會上表示，受高溫多雨天氣等因素的影響，全國CPI環比呈現季節性上漲，漲幅比上月有所擴大，而下階段CPI將溫和回升。

劉愛華指出，8月份，食品價格上漲3.4%，影響CPI月增約0.6個百分點；非食品價格下降0.3%，影響CPI月減約0.24個百分點。

食品主要受到夏季高溫及局地強降雨天氣的影響，鮮菜、鮮果和雞蛋的價格有所上漲，合計影響CPI月增0.49個百分點；豬肉價格上漲7.3%，影響CPI月增0.1個百分點。非食品中主要受國際油價波動影響，大陸汽油價格下降3%；加上臨近開學出遊需求有所回落，飛機票價格月減5.1%、旅遊價格月減0.7%。

劉愛華表示，食品方面隨著天氣逐漸轉涼，同時主汛期結束，降水減少，氣候適宜蔬菜生長、運輸、存儲，蔬菜供應有望增加，同時，考慮到中秋國慶的節日消費需求有所增加，綜合看蔬菜價格可能小幅下跌；生豬產能目前在持續調減，疊加傳統消費旺季到來，豬肉價格可能繼續上漲。總體來說食品價格將保持平穩。

而工業消費品方面，能源價格受國際輸入因素的影響，下行壓力有所加大。其他工業消費品供給充足，價格有望保持平穩。服務價格方面，受中秋、國慶節日效應影響，服務價格預期總體穩中有升。綜合上述各方面因素判斷，下階段CPI有望溫和回升。

在菜價部分，中國農業科學院農業經濟與發展研究所副所長孔繁濤告訴新華社記者，大陸蔬菜價格存在季節性波動規律，此前價格上漲屬於季節性、區域性、階段性波動，特定品種的短期波動較大。隨著市場供應逐漸穩定，蔬菜價格預計將回歸正常。他指出，9月份除東北西部、內蒙古東部、華南、西南地區南部等地氣溫接近常年同期外，其餘地區氣溫較常年同期偏高，有利於蔬菜生產；但東北、內蒙古、華北大部等地降水明顯偏多，不利於蔬菜存儲、保鮮和運輸，將增加蔬菜生產流通成本。