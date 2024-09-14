以舊換新政策發力 陸8月社會消費品零售總額增2.1%

大陸今年以來推出的「以舊換新」政策持續發力，大陸國家統計局14日發布數據顯示，8月份，社會消費品零售總額人民幣3.87兆元，年增2.1%。大陸財政部14日指出，將圍繞居民消費升級方向，深入實施推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動。

大陸國家統計局發布的數據顯示，8月份社會消費品零售總額，除汽車以外的消費品零售額人民幣3.48兆元，年增3.3%。今年1月到8月，社會消費品零售總額人民幣31.25兆元，年增3.4%，除汽車以外的消費品零售額人民幣28.18兆元，增長3.9%。

其中，線上零售增長較快，1月到8月份，網路零售額為人民幣9.64兆元，年增8.9%。實物商品線上零售額人民幣8.01兆元，增長8.1%，佔社會消費品零售總額的比重為25.6%，其中，吃、穿、生活用品類商品分別增長19.1%、5.0%、7.0%。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華14日於新聞發布會上指出，從消費看，8月份社會消費品零售總額年增2.1%，其中餐飲收入增長3.3%，比上個月加快0.3個百分點。綠色消費、數位消費等新型消費比較活躍，服務消費潛力不斷釋放，線上線下融合發展拓展消費空間。此外，據汽車流通協會統計，8月份新能源汽車零售量年增43.2%。前8個月累計實物商品網上零售額年增8.1%，明顯快於社會消費品零售總額總體增速；服務零售額增長6.9%，快於同期商品零售額3.9個百分點。

大陸財政部14日發布的《國務院關於今年以來預算執行情況的報告》也指出，將圍繞居民消費升級方向，落實和完善提振消費的財稅政策，深入實施推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動，支持培育壯大文旅、養老、健康等服務消費新增長點。