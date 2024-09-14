前考試院長關中：兩岸是一個民族有何深仇大恨要對抗？
兩岸關係近期發展仍相當複雜，而前考試院長關中14日指出，台海兩岸是一個民族，「我們有什麼深仇大恨必須要彼此對抗？」，他認為應該坐下來好好談，和平統一可以是個漫長的過程，只要和平相處，只要不打仗，台灣就能安身立命，兩岸就會互利。
關中14日上午在民主文教基金會、中美文化經濟協會和自由基金會舉辦的「強權即公理：這就是美國-911事件後的美國霸權」學術研討會上發表主題演講，隨後接受媒體訪問時，則就美國與大陸關係、兩岸關係和台灣政治議題表示看法。
關中指出，美國與中國大陸基本上會是長期競爭，自己不相信會輕易爆發戰爭。因為對兩個核武大國，那是不可承受之重。他表示，一國力量最重要是在生產力、製造業、組織動員能力，中國大陸製造業是美國的 3 倍，大陸中高級以上的勞動人力有超過 5億人，高階的人才 1.7 億人，美國怎麼比？至於大陸的組織動員能力，更是美國沒辦法想像。
關中認為，美國政策制定者不可能不了解這個問題，但不愛承認，美國的報章雜誌從來沒有對大陸的成就有任何肯定，同時對任何缺點都放大。他強調，「我認為美國不敢輕易跟中國打仗，但是挑戰中國、壓迫中國、醜化中國它不會放棄，所以是長期的，雙方要管控」。
至於台灣應該如何自處？關中建議台灣要想想看，「要當美國的炮灰嗎？」他表示，美國在第二戰之後所打的戰爭都是代理戰爭，當前的烏克蘭就是很好的例子，它為了要削弱俄國、分化歐盟，製造俄烏戰爭。台灣人要了解，不能當美國的炮灰、不能被美國利用。
關中強調，美國對台灣的策略是用武力威脅中共不能打台灣、同時強調台灣台積電多麼重要，「我心裡想有一天台積電都被美國拿走之後，台灣還有什麼？」。
關中還提到，台海兩岸我們是一個民族，「我們有什麼深仇大恨必須要彼此對抗？坐下來好好談嘛，和平統一可以是個漫長的過程，只要和平相處，只要不打仗，我們台灣就能安身立命，兩岸就會互利」，他也強調，台灣今天仰賴大陸經濟，每年在大陸賺1,500億美金的貿易，「我們是靠這個生活的，所以要面對現實」。
關中認為，美國雖然仍是霸權，但是其實力一直在下降。今天整個世界「東升西降」，世界上四大經濟體除了美國其他三個（大陸、日本、印度）都在亞洲，歐洲根本無足輕重，本身沒有任何力量，又被美國控制住，法國總統馬克宏所說的「腦死」是事實。但是就美國與大陸競爭的格局中，關中認為大陸佔優勢，因為不僅有上合組織、金磚組織、還有RCEP等，完全靠經濟去擴大力量，這是美國做不到的。
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