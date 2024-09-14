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陸8月規上企業增加值年增4.5% 較去年同期回落

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國新辦就2024年8月份國民經濟運行情況舉行發布會。（圖／取自中國網）
大陸國新辦就2024年8月份國民經濟運行情況舉行發布會。（圖／取自中國網）

大陸國家統計局14日發布數據顯示，8月份，大陸規模以上工業增加值與去年同期相比實際增長4.5%，月增0.32%，1—8月份，規模以上工業增加值年增5.8%。8月份，規模以上工業企業產品銷售率為96.6%，年減0.8個百分點；規模以上工業企業實現出口交貨值人民幣1.3兆元，增長6.4%。

其中，採礦業增加值年增3.7%，製造業增長4.3%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.8%；分經濟類型看，8月份，國有控股企業增加值同比增長3.6%；股份制企業增長5.0%，外商及港澳台投資企業增長2.8%；私營企業增長4.5%。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華14日於新聞發布會上表示，今年8月份受去年同期對比基數走高因素的影響，當月規上工業增加值與去年同期相比增速較上月有所回落，剔除季節性因素之後，規模以上工業增加值月增0.32%。

劉愛華指出，裝備製造業「壓艙石」作用繼續凸顯，8月份，規模以上裝備製造業增加值年增6.4%，對全部規上工業增加值增長貢獻率達47.9%。1到8月份，裝備製造業增加值佔全部規上工業增加值的比重提升到33.5%，連續18個月保持在30%以上。而1到7月份裝備製造業利潤年增6.1%，快於全部規上工業2.5個百分點；佔全部規上工業利潤比重達到35.1%，比去年同期提高0.8個百分點。

此外，製造業新動能也在壯大，8月份，規模以上高技術製造業增加值年增8.6%，電子及通信設備製造業增長11.4%，連續十個月保持兩位數增長；智慧無人飛行器製造行業增加值年增54%，導航測繪氣象及海洋專用儀器製造增長65.1%，電子測量儀器製造增長12.6%。8月份新能源車和充電樁產量分別年增30.5%和97%。

工業品出口帶動作用也持續顯現，8月份，規模以上工業出口交貨值年增6.4%，與上個月持平；1-8月份累計增長4.1%。其中，近四成計算機通信和電子設備製造業出口交貨值年增3.4%，比上月加快0.9個百分點；汽車製造業出口交貨值增長15.9%，加快2.9個百分點，連續9個月保持兩位數增長；通用設備、專用設備、金屬製品以及鐵路、船舶、航空航天行業的出口交貨值都實現兩位數以上增長。

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