陸70個大中城市商品住宅銷售價格下跌

大陸國家統計局14日發布數據，2024年8月大陸70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，顯示總體降幅擴大。路透指出，8月份中國新建商品住宅的銷售價格以過去九年來最快的速度下跌，說明支持性措施未能有效促進房地產行業復甦。

大陸國家統計局城市司首席統計師王中華對統計數據進行解讀，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格與上月相比下降、與去年同期相比降幅總體略有擴大，其中一線城市新建商品住宅銷售價格與上月相比降幅收窄、同比降幅與上月相同。

與上月相比，8月份，一線城市新建商品住宅銷售價格下降0.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點。北京、廣州和深圳分別下降0.5%、0.5%和0.8%，上海上漲0.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別下降0.7%和0.8%，降幅均比上月擴大0.1個百分點。

與去年同期相比，8月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降4.2%，降幅與上月相同。其中，北京、廣州和深圳分別下降3.6%、10.1%和8.2%，上海上漲4.9%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降5.3%和6.2%，降幅比上月分別擴大0.5個和0.4個百分點。

路透報導指出，8月份中國新建住宅價格以過去九年來最快的速度下跌，說明支持性措施未能有效促進房地產行業復甦，若按月計算，新房價格已連續14個月下跌。大陸房地產市場仍然面臨著負債累累的開發商、未完工的公寓以及買家信心下降的問題。