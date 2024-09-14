陸今年1到8月全國房地產開發投資年減10.2%

大陸國家統計局14日發布2024年1月到8月大陸房地產市場基本情況，數據顯示，大陸全國房地產開發投資人民幣6.93兆元，年減10.2%，其中，住宅投資5.26兆元，年減10.5%。8月份，大陸房地產開發景氣指數為92.35。

房地產開發投資完成方面。房地產開發企業房屋施工面積709420萬平方公尺，年減12%。住宅施工面積496052萬平方公尺，下降12.6%。房屋新開工面積49465萬平方公尺，下降22.5%，住宅新開工面積35909萬平方公尺，下降23.0%。房屋竣工面積33394萬平方公尺，下降23.6%，住宅竣工面積24393萬平方公尺。

新建商品房銷售和待售情況方面，新建商品房銷售面積60602萬平方公尺，年減18%，住宅銷售面積下降20.4%。新建商品房銷售額5.97兆元，下降23.6%，住宅銷售額下降25.0%。其中，8月末商品房待售面積73783萬平方公尺，年增13.9%。住宅待售面積增長21.5%。

房地產開發企業到位資金6.99兆元，年減20.2%。大陸國內貸款人民幣1.02兆元，下降5.1%，外資20億元，下降42.4%，自籌資金2.51兆元，下降8.4%；定金及預收款2.11兆元，下降30.2%；個人按揭貸款9,920億元，下降35.8%。

大陸國家統計局城市司首席統計師王中華指出，商品住宅銷售價格方面，2024年8月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格降幅總體皆有擴大。一線城市新建商品住宅銷售價格月減0.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點，年減4.2%，降幅與上月相同。一線城市二手住宅銷售價格月減0.9%，降幅比上月擴大0.4個百分點，年減9.4%，降幅比上月擴大0.6個百分點。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華14日於新聞發布會上表示，大陸房地產市場繼續處於調整中，從未來發展看，中國城鎮化的進程、持續推進房地產發展的新模式也在加快構建，房地產市場仍具有較大潛力和空間，要繼續堅持加快各項政策的落實，促進房地產市場逐步實現平穩健康發展。