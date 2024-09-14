大陸8月M2增速持平 調查：貸款總體需求指數降歷史新低

大陸人民銀行13日發布最新金融數據，8月末，廣義貨幣供給總量（M2）供應量增速維持在6.3%，連續兩個月增速持平；8月末人民幣貸款餘額與社融存量兩項指標增速都在8%以上，比上半年名義GDP增速高約4個百分點。狹義貨幣供給總量（M1）供應量年減7.3%。

今年前8個月，人民幣貸款增加14.43萬億元，8月末人民幣貸款餘額年增8.5%；社會融資規模增量21.9萬億元，比去年同期少3.32兆元，8月末社融存量年增8.1%。

根據《證券時報》，業內專家表示，近期M1增速持續下降主要與治理手工補息、存款向理財分流、存款定期化等因素有關。從存款整體看，近期存款總量仍保持增長，但活期存款，尤其是企業活期存款出現一定分流。

大陸央行相關部門負責人表示，8月數據主要有三個特點。一是金融總量合理增長，社會融資規模和人民幣貸款兩項指標餘額增速都在8%以上，比上半年名義GDP增速高約4個百分點。

二是信貸結構持續改善，信貸資源更多流向重大戰略、重點領域和薄弱環節，製造業中長期貸款餘額13.69萬億元年增15.9%，其中，高技術製造業中長期貸款餘額年增13.4%。科技型中小企業貸款餘額3.09萬億元年增21.2%。

三是利率在低位水平繼續下行，新發放企業貸款加權平均利率為3.57%，比上月低8個基點，比上年同期低28個基點。新發放普惠小微貸款利率為4.48%，比上月低8個基點，比上年同期低34個基點。

央行發布的銀行家調查問卷顯示，二季度貸款總體需求指數由一季度的71.6%回落至55.1%，是2004年有統計以來的最低值。根據《證券時報》，業內專家表示，過去大陸貸款需求相對旺盛，信貸增長放緩主要是受供給側約束，現在貸款需求指數和貸款增速同向下降，表明信貸增長從供給側約束轉向了需求側約束。

該央行相關部門負責人表示，央行的貨幣政策將加快相關金融政策措施落地見效，著手推出增量政策舉措，進一步降低企業融資和居民信貸成本，保持流動性合理充裕。將維護價格穩定、推動價格溫和回升列為重要考量，更有針對性地滿足合理消費融資需求。著力擴大國內需求，促進消費與投資並重，更注重消費、淘汰落後產能、促進產業升級，支持總供給和總需求在更高水平上實現動態平衡。