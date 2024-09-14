兩岸中秋燈會昆山點燈 台胞台企一站式服務中心啟用

第四屆海峽兩岸青年文化月閉幕式暨2024海峽兩岸中秋燈會亮燈儀式13日在江蘇昆山舉辦，約350名兩岸青年參加活動。當天，昆山市台胞台企一站式服務中心正式啟用，實現了初到昆山台胞衣食住行遊辦理事項全覆蓋，在昆發展台胞台企申請惠企惠民政策諮詢辦理全流程。

大陸海協會會長張志軍，國務院台辦綜合局一級巡視員、海協會副秘書長蘇振學，江蘇省台辦主任練月琴，昆山台協會會長孫德聰等人出席文化月閉幕式暨中秋燈會亮燈儀式。

張志軍在致辭中表示，本次青年文化月活動設計安排了豐富多彩的活動，是推動兩岸青年交流融合、匯聚兩岸關係發展新生力量的生動體現；海峽兩岸（昆山）中秋燈會為促進昆台融合發展和兩岸同胞心靈契合發揮了重要作用。他並希望兩岸青年做兩岸關係和平發展的推動者；把握時代機遇，做中國式現代化的參與者。

本屆文化月以「同心同行 青春力量」為主題，自7月23日開幕以來，展開了20項開幕活動、16項主題系列活動、15項精品行讀活動，內容涵蓋非遺、體育、書畫、動漫、創新創業等，吸引3300多名台灣民眾赴江蘇參加，2500多名台灣青年在文化月期間走進江蘇。

閉幕式上，文化月組委會聘請10位兩岸優秀青年擔任「2024蘇台青年文化交流使者」，並啟動第五屆海峽兩岸青年文化月項目徵集。

2024海峽兩岸中秋燈會系列活動將持續到10月底。此次燈會以「花開並蒂 燈映兩岸」為主題，設計圍繞著「龍」的主題，製作大型龍燈組。本屆中秋燈會分兩個燈區。其中，慧聚廣場燈區以「數字燈光」展示為主、傳統燈組展示為輔，採用全新的數字燈光技術、元宇宙AR技術，實現虛實融合的文旅新體驗。周莊燈區設有以傳統風俗文化、文旅IP形象、城市地標風貌等為主題元素的創意燈組和元宇宙數字光影森林秘境區，勾勒出一幅幅燈景畫卷。

當天，昆山市台胞台企一站式服務中心正式啟用，海協會會長張志軍和昆山市委副書記、市長陳麗艷共同為服務中心揭牌。