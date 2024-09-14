歐盟拒絕陸電動車價格承諾方案 陸商務部及中國商會皆表失望

歐盟中國商會9月13日就歐盟拒絕中國電動汽車製造商所有價格承諾建議發布聲明。歐盟中國商會表示，商會對此表示極大失望與強烈不滿。而大陸商務部昨也已由商務部發言人以「答記者問」方式回應表示，中方對此深感失望。並稱如果磋商最終未能達成共識，責任完全在歐方。

9月12日，歐盟委員會新聞發言人稱，中國機電商會和所有電動車生產商提交的關於歐盟電動車反補貼案的價格承諾解決方案均未達到要求，歐方打算拒絕相關價格承諾申請。

對此，商務部發言人昨表示，大部中方注意到了歐方的相關表態。歐委會無視中國業界的誠意與努力，在未進行深入溝通的情況下，提出擬拒絕中國業界提出的靈活解決方案建議，中方對此深感失望。他說，8月20日及9月9日，歐委會兩度發布歐盟電動車反補貼案終裁揭露，依舊延續錯誤做法，裁決高稅率。中方對此無法認同、不能接受，但始終努力透過對話磋商妥善解決摩擦。

發言人表示，8月24日，中國業界在本案調查程序時限內提出價格承諾解決方案，充分考慮了歐方訴求，展現了最大限度的彈性。中國業界表示，其價格承諾提議完全具有合規性和可執行性，所有技術問題均可透過諮詢共同解決。據了解，多個歐盟成員國也對價格承諾解決方案表現出較大興趣。

他表示，歐委會在未經詳細評估的情況下拒絕相關方案，既打擊了中國業界繼續合作的信心，也不符合歐盟成員國的期待，更不符合其希望透過對話解決本案的公開表態。他表示，6月22日中歐商定啟動歐盟電動車反補貼案磋商以來，雙方工作團隊密集開展了十餘輪磋商，中方先後向歐方提交了數萬頁的事實和證據，也提出了靈活解決方案，付出了巨大努力。

發言人提到，但歐方一方面聲稱願意透過對話解決，另一方面卻迅速草率拒絕中方建議，且始終不給予任何具體對案，完全沒有體現出相向而行的誠意。如果磋商最終未能達成共識，責任完全在歐方。

他表示，目前磋商的關鍵在於歐方是否真有解決問題的政治意願。中方敦促歐方切實落實中法歐領導人三方會晤關於透過對話協商妥善處理經貿摩擦的重要共識，拿出誠意和行動，認真考慮中國業界的合理關切。他說，中方既有透過對話磋商妥善解決分歧的最大誠意，也有維護中國企業正當權益的最大決心。中國將密切關注歐方後續進展，並將採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

而歐盟中國商會則在數小時後發出聲明表示，歐方在貿易保護主義驅動下對華電動車調查，此舉正在扭曲中企在歐的公平競爭環境，也為歐盟營商環境和全球應對氣變所作所為帶來極大的負面影響。即便如此，中國相關企業及產業協會相繼向歐方提出業界建議，希望務實解決雙方合理關切，促進對話磋商解決問題，這些建議具有建設性、靈活性和可執行性，為對話磋商創建了良好條件。然而，歐方雖然表示「對話的大門始終敞開」，其武斷拒絕中企相關承諾建議的做法與公開表態完全背道而馳。

商會表示，部分歐盟成員國明確希望歐方放棄徵稅計劃，但歐委會罔顧業界呼聲和成員國的期待，既不接受中方建議，也不給出解決方案，沒有在談判中展現誠意，這對業界合作和商業信心帶來沉重打擊的同時，也向外界發出不斷升級貿易甚至捲入貿易戰的錯誤訊號，令業界對目前電動車貿易摩擦事態發展深感擔憂。

商會說，商業界呼籲歐方應言行一致，從避免貿易衝突升級和促進綠色經濟轉型角度出發，客觀理性看待中企在電動車領域的競爭優勢，在歐盟成員國就此舉措進行投票表決前夕的關鍵時機，切實回到對話磋商的軌道上來，盡快達成具有建設性的解決方案。如果歐方執意採取貿易保護主義手段，業界期待中方堅決保護我企業的正當權益。

中國商會表示，9月19日，商務部長王文濤將與歐委會副主席兼貿易委員東布羅斯基在布魯塞爾舉行會談，廣大商業界對這段關鍵時期舉行的中歐經貿高層會晤表示期待。希望推動雙方早日達成符合雙方共同利益及符合世貿規則的解決方案。