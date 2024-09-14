兩岸人物／騰訊湯道生 不玩零和遊戲

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生日前表示，過去一年大陸經濟承受壓力，加上一些行業因為前幾年的過度投資導致供求失衡，大家為了保住銷售規模與市占，出現「內捲式競爭」，用虧損換來的規模增長不可持續。但如果蛋糕不增長，結果就是「零和」遊戲，大家都會很痛苦。

現年50歲的湯道生，畢業於美國密西根大學史丹福大學。早年，他在Oracle和Sendmail公司工作，於2005年回到大陸加入騰訊，從一名系統架構師一路擢升，先後在社交網路事業群和雲與智慧產業事業群擔任CEO，分別負責QQ業務，後者負責雲與to B業務。並親歷了騰訊在社交、音樂、to B等關鍵戰場上的關鍵戰役。

湯道生小檔案

21世紀經濟報導，湯道生在2024騰訊全球數字生態大會上舉例，許多企業不惜虧損也要打價格戰，導致毛利率持續降低，一些嚴重虧損的企業，甚至需要靠融資或貸款來續命。

他表示，在這樣的「內捲」和焦慮下，不少人會產生困惑，雖然更辛苦了，但利潤卻在蒸發，究竟該如何走出困境？

在湯道生看來，首先，第一個增長方法是以數提效，聚焦核心業務場景。湯道生表示，隨著大模型與生成式AI的技術突破，圖片、影片、語言的理解與生成已經有很大的進步，讓人與人的溝通、人與系統的對話模式，都可能會被重塑，帶來巨大的想像空間。

但許多企業前期對大模型期望太高，而對長期投入的決心與耐心又稍有不足。因此他一針見血指出，「指望大模型給一般企業在短期內帶來巨大變化看來並不現實，但用人工智慧在已有業務場景中降本增效、提高經營效率，從量變到質變來加強市場競爭力，這才是行穩致遠的可靠路徑。」

其次，第二個增長思路是順勢而為，抓住新產業機會。湯道生表示，國家經濟的產業結構在變化，俗語說，當一扇門關閉時，另一扇門就會打開。各行業都面臨著新科技帶來的變革，變化會帶來新機遇，也會改變行業格局。

例如，依賴化石能源的產業，正在轉向使用更多新能源；消費降級讓高端奢侈品市場受壓，但售賣廉價商品的零售店與平台反而獲得更大的市占。

最後，第三個增長機會是揚帆出海，開拓全球市場。湯道生表示，出海是對企業綜合能力的考驗，要解答的問題有很多，而且也有很多雷區。例如選擇哪些目標市場？從哪個國家先試水？怎樣的產品更符合當地市場的需要？如何與國際化對手差異化競爭？當地的產業政策、稅務法規、經營牌照、數據合規的要求如何？

在他看來，以上一堆問題並沒有標準答案，別人避開的市場也許是你的機會，前期的市場調研十分重要，但啟動後更需要不斷反覆運算與修正的謙卑，絕對需要耐心與堅持。