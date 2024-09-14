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兩岸人物／濟南台協會長 穩紮穩打

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導
濟南台協會長、材料-KY董事長王克璋。 聯合報系資料照
濟南台協會長、材料-KY董事長王克璋。 聯合報系資料照

正積極搶進全球第四大絲束廠的濟南大自然新材料（材料-KY）（4763）董事長王克璋表示，直到今日仍時刻抱著「警惕之心」來面對每一天，並不斷問「市場在哪裡」，且「專注本業」，在醋酸、絲束技術的基礎上，還發展出醋酸長絲為例，是能取代相關塑化原料的產品，將成為下一個新藍海。

王克璋小檔案
王克璋小檔案

王克璋日前也接下濟南台商協會會長職務。他表示，協會會員大約有200多名，大多從事服務業，除了輔導會員轉型外，「在兩岸關係嚴峻時刻，協會更需要成為會員與當地政府之間的溝通橋樑，以及鼓勵年輕會員多觀察外面世界的變化。」

王克璋指出，醋酸長絲主要就是綠色產業，能用在高級紡織品，不僅附加值高，生產過程能耗低、汙染小，加上原料可自然分解、再生，生產過程的碳足跡不僅為負，甚至可以視為減碳，是既環保又優質的材料。」

材料-KY是大中華區唯一有能力生產「醋酸長絲」的公司。王克璋指出，醋酸長絲不僅產能被訂光，只要產品一出來就被搶走，「醋酸長絲已經進入量產時期，短時間內產能將持續擴充，預計到今年底可以到2,400頓，經濟規模將顯現。」

材料-KY生產醋酸纖維素及絲束，是全球第五大香菸濾嘴材料大廠，絲束銷售地區遍及南美、北非、東南亞、中東等地；醋片主銷大陸市場。膠粒產品也已打入大陸手機品牌廠，包括華為、小米及Vivo的供應鏈。

面對國際情勢快速演變，王克璋以晚清名臣曾國藩主張「結硬寨，打呆仗」戰略為例，「不管哪個行業，說白了就是步步為營，穩紮穩打，專注自己的本業，等到機會來了，順勢而為。」

疫情之後，大陸經濟復甦不如預期，王克璋則是對大陸經濟前景有條件的樂觀，「其實只要修改以往一些相對保守的經濟政策，拿掉許多約束和條條框框，繼續對民企和外資開放，讓生產力釋放出來，自然就會喚出無限的商機。」

王克璋表示，公司的戰略就是「向西走」，順著張騫出使西域或者玄奘西天取經的方向發展，譬如往中亞五國、中東，甚至往下到南亞國家，「至少有15億人的市場規模。」

中東 材料

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