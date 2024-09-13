中國業績衰退 法國美妝巨頭歐舒丹自香港下市

中國消費不振、股市低迷之際，法國美妝護膚巨頭歐舒丹（L'OCCITANE）今天結束14年在香港上市歷程，從港交所下市。由於近年中國業績持續衰退，分析指歐舒丹或將尋求在歐美重新上市。

綜合金融界等陸媒，歐舒丹13日宣布從港交所下市，結束在香港14年的上市歷程。在最後一個交易日，歐舒丹總市值約港幣497億元（約新台幣2033億元）。

這家法國美妝護膚巨頭先前在一份聲明中表示，下市將為集團提供靈活性，以便做出長期業務決策。

歐舒丹集團2010年在香港聯交所主板掛牌上市，成為首家在港上市的法國企業。隨著中國電商管道的崛起，2021財年，中國市場首次成為歐舒丹全球第1大市場，貢獻了17%的銷量；2022財年中國銷售比重18.1%依舊居首。

但從2023財年起，中國市場降為歐舒丹第2大市場，銷售占比從18.4%下降為14%，進而又下降到12.9%。相反，美國躍為歐舒丹第1大市場，占銷售總額27.2%；而在去年，這一比重僅為14.1%。

今年4月，歐舒丹賣掉子品牌Grown Alchemist，這是兩年前才併購的護膚品牌，進入中國市場還不到一年，銷量慘淡。

據香港Now新聞，有分析估計，歐舒丹3至5年後有可能在歐美重新上市，尋求更高估值。

「香港股票財技密碼」作者梁杰文指出，近年港股下滑處於低潮，尤其這類外國品牌、企業，在本地投資者未必十分熟悉下，造成交投或估值不及在外國市場優秀。歐舒丹私有化完成後，集團可能會將業績做好些，再參考外國股市或希望掛牌的市場，選擇合適時機上市。

報導提到，近年香港積極尋求更多海外企業來港上市，但在市況低迷下，越來越多在港上市的外國公司考慮私有化或到其他市場上市。其中，2011年在香港上市的美國旅行箱大廠新秀麗（Samsonite），正籌備在美國雙重上市。

梁杰文說，接下來港股也看不到明顯起色，預計私有化熱潮或上市公司私有化數量，將維持偏高水準。