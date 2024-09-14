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陸勞動改革 專家：有助改善生產力
大陸全國人大昨（13）日宣布，自明年起實施漸進式延遲法定退休年齡。大陸人社部部長王曉萍坦言，大陸勞動年齡人口數量則從2012年起持續下降，年均減少300萬人以上，延遲法定退休年齡，能夠減緩勞動年齡人口下降趨勢，長期有助於維持生產力穩定成長。
王曉萍表示，調整法定退休年齡，一是有助於促進人力資源開發利用，目前大陸人均預期壽命為78.6歲，新增勞動力的平均受教育年限則從八年增加到14年，開始工作的年齡普遍後移，延遲法定退休年齡，可以更好地釋放人力資源紅利。
其次，在大陸社會老齡化趨勢下，此舉可增加勞動力有效供給。2023年，大陸60歲以上人口2.97億人，占總人口21.1%，65歲以上人口超過2.17億人，占比15.4%。大陸勞動年齡人口數量則從2012年起持續下降，年均減少300萬人以上。
這項改革已刻不容緩，澳洲維多利亞大學政策研究中心高級研究員彭秀建對路透表示，透過提高退休年齡，大陸政府可以提高勞動參與率，有助於減輕人口老化的不利影響。「政府必須採取行動。如果人口繼續下降，勞動力萎縮將會加速，進一步對經濟成長產生負面影響。」
與此同時，讓民眾工作更長時間將緩解退休金預算的壓力，因為許多省份已經陷入巨額赤字。
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