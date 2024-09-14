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恒大風波 普華永道遭重罰

經濟日報／ 記者林宸誼/綜合報導

全球四大會計事務所之一的普華永道（PwC）因捲入恒大集團財務數據造假風暴，被大陸財政部和證監會合計重罰人民幣4.41億元（新台幣19.8億元）。

大陸財政部並給予普華永道警告、暫停經營業務六個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。

中國證券報報導，大陸證監會昨（13）日依法對普華永道恒大地產年報及債券發行審計工作未勤勉盡責案作出行政處罰，依據證券法規定，沒收普華永道案涉期間全部業務收入人民幣2,774萬元，並處以頂格罰款人民幣2.97億元，合計罰沒人民幣3.25億元（新台幣14.6億元）。

大陸財政部則對普華永道涉及恒大地產2018年審計專案的違法行為，給予沒收違法所得並處罰款共人民幣1.16億元（新台幣5.2億元）的行政處罰。同時，大陸財政部依據註冊會計師法，給予普華永道警告、暫停經營業務六個月、撤銷普華永道廣州分所的行政處罰。

對於香港羅兵咸永道會計師事務所（PwC HK）為中國恒大集團提供審計服務的有關責任，大陸財政部將透過跨境審計監管合作機制，積極協調配合香港會計及財務彙報局對相關違法行為進行調查處理。

註冊會計師方面，財政部對恒大地產2018年至2020年相關財務報表審計報告的四名簽字註冊會計師湯振峰、魏澤、朱立為、蔡秀娟，給予吊銷註冊會計師證書的處罰。對陳耘濤、吳德恩、潘國威、陳智傑、陳君瑜、盧玉捷、金瑩等七名參與編制恒大地產合併財務報表的註冊會計師，給予警告或罰款的行政處罰。

今年3月，恒大地產涉嫌債券信息披露違法違規案由證監會調查完畢。

人民幣 恒大 會計師

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